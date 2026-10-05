Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026

Đồng chí Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thi, hội thao - Ảnh: X.D

Tham dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu); Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo, chỉ huy các Vùng 2, 3, 4, 5 Hải quân.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quang cảnh khai mạc hội thi, hội thao - Ảnh: X.D

Hội thi tàu tốt gồm 4 nội dung: Toàn tàu; ngành cơ điện; vũ khí và khí tài-điện tử. Hội thao huấn luyện tàu có 13 nội dung, gồm: Công tác sẵn sàng chiến đấu; tham mưu huấn luyện; điều lệnh tàu; phòng thủ dân sự; đội ngũ dân quân tự vệ; bơi 100m; chiến thuật tàu; hàng hải; vũ khí; khí tài-điện tử; cơ điện; nhận thức chính trị; công tác hậu cần.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho lực lượng tham gia hội thi - Ảnh: X.D

Hình thức thi kết hợp kiểm tra lý thuyết và thực hành; kiểm tra tại bến và trên biển; đánh giá thao tác từ toàn tàu đến từng ngành, từng vị trí. Đối tượng tham gia là các tàu và 100% cán bộ, chiến sĩ biên chế trên các tàu của Hải đội DQTT.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo, điều hành hội thi, hội thao theo đúng chương trình, kế hoạch, quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, công minh, vô tư, khách quan, đánh giá đúng kết quả của từng tập thể, cá nhân. Đối với lực lượng DQTT tham gia hội thao chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, Ban giám khảo; phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Đối với các cơ quan Bộ Quốc phòng, trên cơ sở kết quả hội thi, hội thao, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ huy, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho hải đội DQTT; đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật để duy trì hoạt động và nâng cao sức sống của các tàu hải đội DQTT.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị thăm, động viên và tặng quà Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: X.D

Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ các tàu của Hải đội DQTT thực hiện các nội dung hội thi, hội thao.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà Hải đội Dân quân thường trực, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội DQTT năm 2026.