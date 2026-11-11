Hội thảo góp ý nghiên cứu lịch sử công tác dân tộc Quảng Nam giai đoạn 1945-2020

Hội thảo do Giám đốc Sở DT&TG Nguyễn Mạnh Hà và Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Lưu Anh Rô đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở DT&TG Nguyễn Mạnh Hà cho biết, đề tài được phê duyệt, triển khai trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Sau sáp nhập, địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu tại các xã miền núi phía tây thành phố, thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây. Quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng tây Quảng Nam - Đà Nẵng là dòng chảy lịch sử liên tục, thống nhất.

Qua gần 2 năm triển khai, Ban Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên đã hoàn thành 10 chuyên đề nghiên cứu. Trong đó, tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số; phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp giai đoạn 1930 - 1945; những đóng góp của đồng bào trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và quá trình khôi phục, phát triển KT-XH sau ngày giải phóng, nhất là từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997 đến năm 2020.

Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Theo số liệu nghiên cứu, 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam trước đây có tổng diện tích khoảng 772.439ha, chiếm 74% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; dân số hơn 410.000 người, chiếm khoảng 27%. Riêng 2 huyện biên giới Tây Giang và Nam Giang có 14 xã giáp Lào, với chiều dài đường biên giới 142,5km.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý, thẩm định tính chính xác của các mốc lịch sử, nhân vật, sự kiện, địa danh và số liệu qua từng thời kỳ; làm rõ những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam cũ trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương. Các ý kiến cũng đề xuất bổ sung bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân tộc; đồng thời kiến nghị giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, phục vụ công tác dân tộc của thành phố trong giai đoạn mới.

Thông qua hội thảo, các chuyên đề nghiên cứu sẽ tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện. Kết quả nghiên cứu góp phần hệ thống hóa quá trình thực hiện công tác dân tộc tại Quảng Nam giai đoạn 1945 - 2020. Đây cũng là cơ sở ghi nhận những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ. Đồng thời, cung cấp thêm tư liệu thực tiễn phục vụ công tác xây dựng và triển khai chính sách dân tộc trong thời gian tới.