Hội thảo góp ý hoàn thiện quy trình điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thúy Vinh

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo và tham gia góp ý đối với các dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng biển và vùng nội địa.

Đáng chú ý, tại hội thảo có nhiều báo cáo dự thảo có tính khoa học và ứng dụng cao như “Quy trình kỹ thuật điều tra nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng biển”; “Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng biển” do Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam trình bày; Báo cáo dự thảo “Quy trình kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng nội địa”; “Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng nội địa” do lãnh đạo Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; Dự thảo Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hướng dẫn sử dụng của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp...

Ông Lê Trần Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thúy Vinh

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cũng trình bày hiện trạng, đề xuất giải pháp triển khai quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham gia góp ý đối với các dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thủy sản. Ảnh: Thúy Vinh

Theo đó, thời gian qua, Nghệ An đã triển khai nhiều nhiệm vụ như ban hành kế hoạch, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; điều tra, đánh giá nguồn lợi; tăng cường tuần tra, kiểm soát và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tỉnh đã hoàn thành điều tra nguồn lợi hải sản vùng ven bờ và vùng lộng, đồng thời triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Hòn Ngư – Đảo Mắt. Công tác quản lý đội tàu, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, xử lý vi phạm và thí điểm chuyển đổi nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi tiếp tục được thực hiện.

Tiến sĩ Vũ Việt Hà - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam báo cáo dự thảo “Quy trình kỹ thuật điều tra nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ở vùng biển” tại hội thảo. Ảnh: Thúy Vinh

Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành kế hoạch hằng năm; nâng cao chất lượng điều tra, quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản. Tỉnh cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Khu bảo tồn biển Hòn Ngư – Đảo Mắt; cơ cấu lại đội tàu, chuyển đổi nghề khai thác gắn với hỗ trợ sinh kế; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, chống khai thác IUU và mở rộng mô hình đồng quản lý.

Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để hoàn thiện quy trình, định mức kỹ thuật và bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.