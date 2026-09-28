Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình 'Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa'

Quang cảnh Hội thảo.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; TS. Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình và TS. Cao Xuân Thu Vân chỉ đạo Hội thảo.

Đề án triển khai thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” tập trung vào các hợp tác xã (HTX) sản xuất, chế biến và kinh doanh chè. Mô hình hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập của thành viên; phát huy quản trị dân chủ, minh bạch; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, môi trường. Quá trình thí điểm sẽ được theo dõi, tổng kết để tiếp tục hoàn thiện và xem xét khả năng nhân rộng.

Đại biểu dự Hội thảo.

Trước đó, ngày 27-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo về cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX xã hội chủ nghĩa. Hội thảo lần này đi sâu vào phương án thí điểm và căn cứ để lựa chọn, đánh giá mô hình.

Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình trên địa bàn tỉnh gồm 2 nhóm với 35 tiêu chí thành phần, tổng thang điểm 100. Nhóm thứ nhất đánh giá mức độ đáp ứng Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn. Nhóm thứ hai tập trung vào thu nhập, an sinh, phát triển bền vững và mức độ hài lòng của thành viên.

Các tiêu chí được xây dựng theo hướng có thể đo lường, kiểm chứng bằng tài liệu và kết quả hoạt động thực tế.

Đại biểu đóng góp ý kiến.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học góp ý về đặc trưng của mô hình, điều kiện lựa chọn HTX thí điểm, tính khả thi của từng tiêu chí và cơ chế đánh giá, công nhận.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, lượng hóa tiêu chí; làm rõ phương pháp đánh giá, nguồn minh chứng để việc công nhận bảo đảm khách quan, minh bạch, thực chất. Cùng với đó, đơn vị chủ trì cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng dữ liệu tin cậy trong đánh giá mô hình.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Việc nghiên cứu mô hình cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các HTX, đồng thời làm rõ cơ sở lý luận, tính khả thi và sự phù hợp với quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm từng tiêu chí, phương pháp đánh giá và nguồn minh chứng; điều chỉnh những nội dung còn chung chung, khó kiểm chứng. Việc công nhận mô hình phải khách quan, minh bạch, đồng thời theo dõi kết quả hoạt động sau công nhận.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Trường Chính trị tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án và Bộ tiêu chí, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.