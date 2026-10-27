Hội thảo góp ý đề án phát triển du lịch xã Linh Hồ

Quang cảnh hội thảo.

Xã Linh Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Linh Hồ, Ngọc Linh và Trung Thành. Xã có diện tích tự nhiên 181,4 km², dân số 21.975 người, gồm 21 thôn với 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày và Nùng chiếm đa số. Linh Hồ có lợi thế về vị trí địa lý và kết nối giao thông khi nằm cách Quốc lộ 2 khoảng 4 km, đồng thời nằm cạnh tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và có nút giao với tuyến đường này. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, logistics, từng bước hình thành điểm dừng chân trong các hành trình du lịch liên kết vùng, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Các đại biểu khảo sát thực tế tại điểm du lịch sinh thái cộng đồng xóm Nậm Thuổm, thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ.

Bên cạnh lợi thế về giao thông, Linh Hồ còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng với những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như núi đá vôi xóm Nậm Thuổm, chùa Nậm Dầu, Thạch Lâm, thác nước Cốc Tình, đồi chè Đội 5 và hồ nước Thuỷ Lâm... Đây là những tài nguyên có thể khai thác để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với khám phá đời sống, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích thực trạng, đánh giá tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của xã; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp về quy hoạch không gian du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quảng bá và kết nối các tour, tuyến du lịch.

Các đại biểu khảo sát thực tế tại điểm du lịch sinh thái cộng đồng xóm Nậm Thuổm, thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch xã Linh Hồ giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2040, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

​Dịp này, các đại biểu đã khảo sát thực tế tại điểm du lịch sinh thái cộng đồng xóm Nậm Thuổm, thôn Lùng Chang, nhằm tìm hiểu điều kiện cảnh quan, cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác các sản phẩm du lịch tại địa phương.