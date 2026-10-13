Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh đã giới thiệu sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và những nội dung cơ bản, điểm mới của các dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Trên cơ sở nội dung được giới thiệu, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong từng dự án luật, từ yêu cầu hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật đến tính thống nhất, đồng bộ và khả năng tổ chức thực hiện. Các ý kiến xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ tại địa phương, tập trung chỉ ra những nội dung cần tiếp tục rà soát, quy định cụ thể hơn về phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục và các điều kiện bảo đảm thi hành.

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các ý kiến đóng góp là nguồn thông tin quan trọng, giúp nhận diện những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, khó khăn có thể phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật và những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các dự án luật; kịp thời cung cấp thông tin, bổ sung những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi triển khai thực hiện.

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo