Hội thảo giới thiệu tỉnh Kanagawa tại Đà Nẵng năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kanagawa Imai Akira.

Sự kiện do Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kanagawa, Phòng Hợp tác Quốc tế (Bộ phận Kế hoạch tỉnh Kanagawa) và Công ty TNHH Mori Kosan đồng tổ chức.

Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kanagawa Imai Akira phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội thảo tập trung giới thiệu tổng quan về văn hóa, du lịch, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Kanagawa. Đặc biệt, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các cơ sở đào tạo, chương trình giáo dục, cơ hội học tập, môi trường việc làm và cơ hội nghề nghiệp tại địa phương này.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, vòng chung kết cuộc thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Nhật giữa các trường THPT, trường đại học trên địa bàn diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên.

Học sinh THPT tham gia phần thi hùng biện bằng tiếng Nhật. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung ngày càng được củng cố thông qua nhiều hoạt động giao lưu, kết nối.

Việc chính quyền tỉnh Kanagawa duy trì tổ chức sự kiện giới thiệu địa phương tại Đà Nẵng trong 5 năm liên tiếp là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm và thiện chí thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài.

Sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh của tỉnh Kanagawa mà còn tạo cầu nối để người dân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục hai địa phương tăng cường giao lưu, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và du lịch.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các đội thi hùng biện tiếng Nhật. Ảnh: NGỌC HÀ

Thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Kanagawa và các đối tác Nhật Bản nhằm duy trì, phát triển các hoạt động giao lưu đã triển khai.

Đồng thời, mở rộng kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai địa phương, hướng đến những chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.