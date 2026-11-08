Tham dự có bà Lê Thu Hằng, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam; ông Bạch Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Huy Hoàng Homes, đơn vị thành viên của tập đoàn.

Về phía tỉnh có đại diện lãnh đạo UBND phường Nùng Trí Cao; Agribank Cao Bằng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và đông đảo người dân quan tâm.

Hội thảo giới thiệu dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng.

Dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng có tổng mức đầu tư gần 798,5 tỷ đồng trên diện tích 1,21 ha, gồm 2 tòa tháp cao 15 tầng cung cấp 698 căn hộ cho người thu nhập thấp, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại địa phương. Dự án đang tập trung thi công phần móng, dự kiến nghiệm thu ngày 30/11 và tháng 12/2026 có thể đủ điều kiện bán hàng. Trong thời gian này, đơn vị tư vấn trước về thành phần hồ sơ, biểu mẫu và cách thức nộp để người có nhu cầu chủ động chuẩn bị.

Dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng có vị trí tại trung tâm hành chính tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại khu vực lân cận. Việc triển khai dự án thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Chú trọng chất lượng thiết kế, thi công, tiến độ và tuân thủ quy định; cung cấp thông tin rõ ràng, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ và phối hợp giải đáp những thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình tìm kiểu, đăng ký mua nhà.

Người dân trao đổi, nêu ý kiến tại hội thảo giới thiệu dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng.

Tại hội thảo, người dân đặt nhiều câu hỏi về điều kiện, hồ sơ và thủ tục đăng ký mua nhà; cách xác định đối tượng thụ hưởng như trường hợp người đã có nhà ở tại địa phương khác; trường hợp gia đình thân nhân liệt sĩ; làm rõ tiêu chuẩn bàn giao, nội thất căn hộ, cách lựa chọn căn và phương án bốc thăm nếu số hồ sơ đủ điều kiện vượt số căn hộ; mức vốn vay, lãi suất, thời hạn vay và thủ tục đăng ký… Đại diện Agribank Cao Bằng và Ngân hàng Chính sách xã hội thông tin về chính sách cho vay đối với người mua nhà ở xã hội, trong đó, mức hỗ trợ vốn lên đến 85% giá trị căn hộ, tùy điều kiện và hồ sơ vay, lãi suất; hướng dẫn về lãi suất, thời hạn vay và thủ tục đăng ký.

Cao Bằng đặt mục tiêu phát triển 1.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Với 698 căn hộ, dự án nhà ở xã hội Golden Square có thể đáp ứng khoảng 47% chỉ tiêu này. Đây là nguồn cung đáng kể trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và các căn hộ được xét duyệt, phân bổ đúng đối tượng.