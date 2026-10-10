Hội thao giao lưu gắn kết các đơn vị Viettel tại Đồng Nai

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia hội thao giao lưu gắn kết. Ảnh: Văn Đoàn

Hội thao thu hút hơn 200 cán bộ, nhân viên cùng 75 vận động viên đại diện các đơn vị, gồm: Viettel Đồng Nai, Chi nhánh Bưu chính Viettel Đồng Nai, Chi nhánh Công trình Viettel Đồng Nai và Trung tâm Kinh doanh Viettel Đồng Nai. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm: bóng đá nam; cầu lông nam, nữ và pickleball nam, nữ.

Trận đấu khai mạc giữa Viettel Đồng Nai và Trung tâm Kinh doanh Viettel Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên thi đấu môn pickleball. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: BTC

Hội thao không chỉ là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn đơn vị. Qua đó, tạo khí thế thi đua, động lực để tập thể cán bộ, nhân viên Viettel tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026.