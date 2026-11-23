Chiều 23/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội (UBVHXH) của Quốc hội phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề: "Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đột phá phát triển GD&ĐT".

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm UBVHXH; PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Uỷ viên BVHXH; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên đồng chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Uỷ ban, cơ quan của Quốc hội...

Tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, đột phá phát triển GD&ĐT

Hội thảo được tổ chức vào ngày 27/11/2026, tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu tại hội thảo. Tham dự Hội thảo dự kiến có khoảng 150 đại biểu là đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho rằng, GD&ĐT luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Giáo dục không chỉ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến, bảo đảm sự gắn kết giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người.

"Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ GD&ĐT theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm UBVHXH, thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách về GD&ĐT đã có những bước hoàn thiện rất quan trọng. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của Chính phủ, tạo hành lang pháp lý và nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ trương, chính sách và nguồn lực đã được quyết định thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong GD&ĐT.

Quang cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Đây chính là điểm nhấn và nét khác biệt căn bản khác biệt trong định hướng của Hội thảo Giáo dục năm 2026. Hội thảo tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về GD&ĐT; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển GD&ĐT.

Bốn nhóm nội dung trọng tâm về GD&ĐT

Hội thảo gồm hai phiên làm việc: Phiên buổi sáng và Phiên buổi chiều, tập trung tham luận về 4 nhóm nội dung trọng tâm:

(1) Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục: Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Văn kiện Đại hội XIV giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, hiện thực hóa vị thế giáo dục là "quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc"; giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn kép" về thể chế và nguồn lực, bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách tối thiểu 20% gắn với thu hút đầu tư xã hội; đổi mới quản trị thực thi gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển dịch sang chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với kỷ nguyên số, lấy sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của con người làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời tại cuộc gặp mặt báo chí.

(2) Giáo dục phổ thông: Rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa (SGK) cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng (phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường); đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh Tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền.

(3) Giáo dục nghề nghiệp: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 -2030 nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

(4) Giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao: Định hướng chiến lược đột phá phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn 2045; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược.

Kết hợp giữa tham luận và thảo luận để tạo không khí sôi nổi

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, thể chế về GD&ĐT hiện nay tương đối đồng bộ và hoàn thiện. Nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước cũng xuất phát từ cuộc cải cách thể chế này, như triển khai chính sách về miễn học phí, tới đây tiếp tục miễn phí SGK. Theo lộ trình, Nghị quyết của Quốc hội phấn đấu đến năm 2030 thực hiện miễn phí SGK, nhưng hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo ngành Giáo dục đẩy nhanh lộ trình sớm hơn một năm, vào năm học 2029 - 2030.

Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Đỗ Chí Nghĩa trả lời câu hỏi tại cuộc gặp mặt báo chí.

Cạnh đó, nhiều chính sách về học bổng, về tài chính, tín dụng cho người học cũng được tháo gỡ. Chế độ phụ cấp của nhà giáo cũng được ghi nhận và Chính phủ đang hoàn thiện nghị định. Đặc biệt là chủ trương hết sức nhân văn, ý nghĩa khi đầu tư xây dựng 248 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS ở 248 xã biên giới. Ngày 5/9/2026 vừa qua, hơn 100 trường được đầu tư xây dựng ở giai đoạn 1 đã được tổ chức khánh thành. Các trường của giai đoạn 2 cũng sẽ hoàn thành, về đích trước ngày 30/8/2027 để phục vụ cho năm học mới...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thiết kế chương trình trong một ngày diễn ra hội thảo, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa cho biết, để hội thảo "sôi nổi từ đầu đến cuối là thách thức". Tuy nhiên, cách làm của Ban tổ chức là kết hợp giữa tham luận và thảo luận. Dự kiến có 19 tham luận được trình bày tại hội thảo, và sau khi một nhóm vấn đề được tham luận xong, sẽ có những nhà khoa học nêu thêm vấn đề, khơi gợi thêm những khía cạnh khác để hội thảo cùng thảo luận. Cách thức như vậy sẽ đem đến không khí sôi nổi cho hội thảo.

"Hội thảo diễn ra trong bối cảnh này là một thời điểm rất đẹp để chúng ta nhìn nhận lại tất cả những việc đã làm được trong thể chế hóa Nghị quyết 71. Bản thân sự trao đổi, thảo luận và đặc biệt là sự tham gia của các nhà báo để lan tỏa những thông điệp sẽ có tác dụng làm cho cả xã hội có một sự quan tâm tập trung với giáo dục theo hướng mang tính xây dựng, có cái nhìn tương đối toàn diện, khách quan và chính thống, trách nhiệm hơn", Uỷ viên UBVHXH nhận định.