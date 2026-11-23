Nhận diện những khó khăn, vướng mắc

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Quan tâm đến giáo dục chính là quan tâm đến tương lai dân tộc; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người và sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Giáo dục không chỉ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến, bảo đảm sự gắn kết giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu khai mạc

Theo ông Triệu Thế Hùng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực. Đối với giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Đối với giáo dục đại học, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng cho thấy, có những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; nhưng cũng có những bất cập về phân bổ nguồn lực, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý, nhân lực, dữ liệu, chuyển đổi số, tự chủ đại học, liên thông giữa các cấp học, công bằng tiếp cận và bảo đảm chất lượng cần được phân tích thấu đáo.

Những vấn đề trên cho thấy yêu cầu cấp thiết hiện nay là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết, xuất phát từ yêu cầu đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển đột phá giáo dục và đào tạo”.

Theo ông Triệu Thế Hùng, thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã có những bước hoàn thiện rất quan trọng. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của Chính phủ, tạo hành lang pháp lý và nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ trương, chính sách và nguồn lực đã được quyết định thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục và đào tạo.

Đây chính là điểm nhấn và nét khác biệt căn bản trong định hướng của Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Hội thảo tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển đột phá giáo dục và đào tạo” được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là các yêu cầu mới để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tạo diễn đàn để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, từ đó có cơ sở để nghiên cứu, nhân rộng.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi gặp mặt báo chí

Hội thảo cũng nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhất là các vấn đề về cơ chế, chính sách, nguồn lực, tổ chức bộ máy, phân cấp, tự chủ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí chiều 23.11

Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi 4 nhóm nội dung quan trọng.

Nội dung 1 (Quan điểm, chủ trương và thực tiễn): Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò chiến lược của giáo dục và đào tạo; làm rõ những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thực trạng triển khai thể chế, chính sách và nguồn lực để đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 71-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Nhóm nội dung 2 (Giáo dục phổ thông): Việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng (phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường); đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; đề xuất giải pháp thực hiện các định hướng trọng điểm như từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.

Nhóm nội dung 3 (Giáo dục nghề nghiệp): Yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng chuyển dịch từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang phát triển nhân lực bám sát nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế; phát huy cơ chế đặc thù, nhân rộng mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp; đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực thiết yếu như ngành y tế và văn hóa nghệ thuật.

Nhóm nội dung 4 (Giáo dục đại học): Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược (như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân); cùng với các chính sách đối với đại học ngoài công lập, phát huy vai trò của doanh nghiệp và thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình.

Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 27.11 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng chủ trì Hội thảo có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.