Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng chủ trì buổi họp báo.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã được triển khai hơn một năm, với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được thể chế hóa. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế và bảo đảm nguồn lực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, hội thảo được kỳ vọng sẽ nhận diện đầy đủ những bất cập phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Những vấn đề như sắp xếp mạng lưới trường lớp, điểm trường, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hay bảo đảm nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đều cần được xem xét, tìm giải pháp tháo gỡ.

Ông Triệu Thế Hùng cho biết, có ba nhóm vấn đề lớn cần tập trung thảo luận. Thứ nhất là những bất cập về thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện. Mặc dù hệ thống pháp luật về giáo dục cơ bản đã được hoàn thiện, một số văn bản dưới luật chưa được ban hành hoặc còn những quy định chồng chéo, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, đất đai và nhân sự.

Cơ chế phối hợp liên ngành, phân cấp, phân quyền ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả. Việc giao quyền chưa đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện và trách nhiệm giải trình cũng đang gây khó khăn cho các địa phương, cơ sở giáo dục.

Thứ hai là vấn đề nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Theo ông Triệu Thế Hùng, cần đánh giá việc phân bổ và sử dụng ngân sách, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Cùng với đó là tháo gỡ những vướng mắc trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và hoàn thiện chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba là chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách ở từng cấp học, trình độ đào tạo. Đối với giáo dục phổ thông, những vấn đề liên quan đến chương trình, đội ngũ giáo viên và điều kiện dạy học vẫn cần được giải quyết.

Trong giáo dục nghề nghiệp, tình trạng đào tạo chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động tại một số địa phương đang dẫn đến thiếu hụt nhân lực ở những ngành nghề cụ thể.

Ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, địa phương tiếp nhận đầu tư cần chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, xác định những ngành nghề cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thay vì trông chờ hoàn toàn vào các bộ, ngành Trung ương.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục phải được đo bằng chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ hội học tập của người dân được mở rộng, đời sống giáo viên được cải thiện và sự tiến bộ thực chất của người học, thay vì chỉ dựa trên số lượng văn bản đã ban hàn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên chia sẻ tại buổi họp báo.

Thông tin thêm về quá trình triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được cụ thể hóa bằng các chính sách, pháp luật quan trọng.

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua bốn luật trong lĩnh vực giáo dục, gồm Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện.

Một số chính sách đã được triển khai như miễn học phí, chế độ phụ cấp cho nhà giáo; đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu thực hiện từ năm học 2028-2029.

Đối với chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, 107 trường đã được tổ chức khánh thành vào dịp khai giảng năm học 2026-2027. Các trường thuộc giai đoạn tiếp theo đang được triển khai, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, điều mà Bộ GD&ĐT đặc biệt mong muốn từ hội thảo là các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu Quốc hội giúp nhận diện chính xác những điểm nghẽn đang cản trở quá trình đưa chính sách vào cuộc sống.

Trên cơ sở đó, cần phân biệt những vướng mắc thuộc về thể chế để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật với những khó khăn trong khâu tổ chức thực hiện để có giải pháp xử lý phù hợp.

Thứ trưởng cho biết, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 66 bài tham luận và dự kiến số lượng có thể tăng lên khoảng 68-70 bài. Sau hội thảo, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện các tham luận để xây dựng kỷ yếu hội thảo.

Trên cơ sở những kết quả này, Bộ sẽ giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải pháp cụ thể. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ sẽ được xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để xem xét, hoàn thiện chính sách.

Về phía Quốc hội, ông Triệu Thế Hùng cho biết, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, nghiên cứu, lựa chọn những kiến nghị có cơ sở khoa học, xuất phát từ thực tiễn và có tính khả thi để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát.

Đáng chú ý, trên cơ sở kết quả hội thảo, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ xem xét việc xây dựng kế hoạch tăng cường giám sát thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong năm 2027 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.