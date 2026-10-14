Hội thảo Giáo dục 2026 sẽ bàn về cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào Trung Kiên; đại diện các cục, vụ, đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026, với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào Trung Kiên phát biểu tại cuộc làm việc

Việc tổ chức Hội thảo nhằm tập hợp trí tuệ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan, rà soát, phân tích hệ thống chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với phát triển đột phá giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc huy động, bố trí nguồn lực cho đột phá phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện chính sách và huy động nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Chu Mạnh Hùng báo cáo về công tác tổ chức Hội thảo

Từ đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới, tại Nhà Quốc hội. Theo báo cáo, đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 52 bài tham luận, theo các chuyên đề: giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các vấn đề chung. Tiểu ban Nội dung đã phối hợp với các cơ quan thực hiện đọc sơ bộ, một số tham luận đã yêu cầu các tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Thị Thùy Linh phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý chương trình chi tiết và phương thức tổ chức Hội thảo, nhất là cơ cấu các phiên, số lượng tham luận, thời lượng trình bày và trao đổi trực tiếp tại hội trường.

Trong đó, cần rà soát, đặt thêm tham luận có sức nặng hơn ở mỗi chủ đề, theo sát các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước cũng như những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn hoạt động giáo dục - đào tạo, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại cuộc làm việc

Cuộc làm việc cũng đã thống nhất cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức Hội thảo, từ thẩm định, biên tập tham luận, chuẩn bị các báo cáo đến công tác tổ chức và truyền thông…

Hội thảo Giáo dục 2026 được tổ chức trong bối cảnh Ban Bí thư đang tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Những khuyến nghị của Hội thảo sẽ được xem xét tổng hợp vào kết quả của Đoàn giám sát; đồng thời là tư liệu quan trọng để đánh giá sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 71.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại cuộc làm việc

Toàn cảnh cuộc làm việc

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng đề nghị các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban của Hội thảo để rà soát, hoàn thiện chương trình, nội dung Hội thảo; chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội thảo thành công; từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.