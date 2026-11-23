Tập trung vào ba nhóm nội dung lớn

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn có tính chất chiến lược nhằm đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025.

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 71, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, giáo dục và đào tạo vẫn đang đối diện nhiều bất cập nhất là trong tổ chức thực hiện và nguồn lực bảo đảm.

Ở giáo dục phổ thông, vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, yêu cầu về tự chủ đi đôi với bảo đảm đầu tư từ Nhà nước, phát triển các ngành, nghề mới, các lĩnh vực trọng điểm, chính sách đối với cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, cũng như mô hình trung học nghề và công bằng trong tiếp cận giáo dục đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện.

Thực tiễn triển khai chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng cho thấy, có những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; nhưng cũng có những bất cập về phân bổ nguồn lực, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý, nhân lực, dữ liệu, chuyển đổi số, tự chủ đại học, liên thông giữa các cấp học, công bằng tiếp cận và bảo đảm chất lượng cần được phân tích thấu đáo.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo Giáo dục 2026 được tổ chức với mong muốn tập hợp trí tuệ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, các cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan để trao đổi, thảo luận, phân tích thực tiễn, chỉ ra các vướng mắc, bất cập để kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện hiệu quả.

Toàn cảnh tọa đàm

Hội thảo tập trung ba nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhận diện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, phân tích khó khăn, vướng mắc, điểm yếu trong tổ chức thực hiện và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ ba, đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao để nâng cao hiệu quả triển khai các luật, nghị quyết đã được ban hành.

Nhìn nhận nhiều chiều, kiến nghị khả thi

Nhằm hoàn thiện và bảo đảm chất lượng nội dung Hội thảo Giáo dục 2026, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức tọa đàm chuyên gia trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan.

Các đại biểu cho rằng, mỗi tham luận tại Hội thảo cần chắt lọc 2 - 3 kiến nghị trọng tâm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và làm rõ cơ quan có thẩm quyền, điều kiện bảo đảm cũng như lộ trình thực hiện.

Nhấn mạnh Hội thảo sẽ tạo không gian để nhìn nhận nhiều chiều về bức tranh giáo dục và đào tạo cũng như việc thực hiện các chính sách giáo dục, GS. TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các đại biểu trình bày tham luận không nên thiên trình bày những công việc đã làm, đang làm. "Tham luận phải có tính gợi mở, đặt vấn đề có tính chất chuyên sâu để các đại biểu cùng bàn và đề xuất, kiến nghị phù hợp”.

Theo ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Chu Mạnh Hùng, vướng mắc thực tiễn hiện nay có phần bắt nguồn từ độ lệch, thiếu đồng bộ giữa pháp luật giáo dục với các lĩnh vực liên quan như đất đai, đầu tư, thuế hay tài chính công… Do đó, mỗi tham luận cần đặt vấn đề của đơn vị mình trong bức tranh chung để đề xuất điều chỉnh cơ chế mang tính hệ thống. Mục tiêu cốt lõi là thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi trình bày tham luận hoặc thảo luận tại Hội thảo, đại biểu cần phân tích rõ những cơ chế mở, đặc biệt giúp thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài cũng như nguồn lực tài chính. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến sự phát triển của các ngành công nghệ chiến lược phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại tọa đàm

Từ những trao đổi, góp ý thẳng thắn tại tọa đàm, các tham luận sẽ tiếp tục được hoàn thiện để làm rõ hơn luận cứ khoa học, tính khả thi của từng kiến nghị. “Các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo phải được chuẩn bị với chất lượng cao, có luận cứ khoa học, có minh chứng thực tiễn và có tính phát hiện, đặc biệt là có những kiến nghị cụ thể để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, để tiếp thu và tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách giáo dục trong giai đoạn mới”, PGS.TS. Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh