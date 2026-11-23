Mục tiêu cao nhất là đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống

- Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” được Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 71. Xin ông cho biết kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với Hội thảo?

- Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần đó, Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến với học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Thắng

Ban Tổ chức kỳ vọng Hội thảo sẽ nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật và chính sách về giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện; đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu cao nhất là đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

- Sự quan tâm dành cho Hội thảo như thế nào, thưa ông?

- Hội thảo nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, doanh nghiệp. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 60 bài tham luận và có hơn 150 đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo. Các tham luận được chuẩn bị công phu, tâm huyết, có chất lượng khoa học, phản ánh đa chiều thực tiễn giáo dục và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất có giá trị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội PGS.TS. Triệu Thế Hùng. Ảnh: Phạm Thắng

Sự hưởng ứng đó cho thấy giáo dục và đào tạo được cả hệ thống chính trị và xã hội đặc biệt quan tâm. Đây cũng là cơ sở để Hội thảo phát huy vai trò là diễn đàn chính sách, góp phần cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời thúc đẩy sự đồng hành, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Triển khai đồng bộ, bố trí đủ nguồn lực

- Qua các tham luận gửi đến Hội thảo, xin ông cho biết những vấn đề đang được đặt ra trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo là gì?

- Qua các tham luận gửi đến Hội thảo và ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp trong quá trình chuẩn bị nội dung phục vụ Hội thảo, có ba nhóm vấn đề lớn đang được đặt ra.

Thứ nhất, về thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện, mặc dù hệ thống pháp luật về giáo dục đã được quan tâm hoàn thiện, nhưng vẫn còn những quy định chưa đồng bộ, chồng chéo với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, đất đai và nhân sự. Cơ chế phối hợp liên ngành, phân cấp, phân quyền ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả; việc giao quyền chưa đi đôi với bảo đảm đầy đủ nguồn lực, điều kiện thực hiện và trách nhiệm giải trình.

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa được phân bổ và sử dụng thực sự hiệu quả, còn tình trạng dàn trải, chưa tập trung đúng mức cho những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Việc huy động nguồn lực xã hội còn gặp nhiều rào cản. Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, chính sách tiền lương, đãi ngộ và cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Thành công của các chủ trương, chính sách là những chuyển biến thực chất trong đời sống giáo dục. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ ba, về chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách, ở giáo dục phổ thông còn bất cập trong triển khai chương trình, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện dạy học; giáo dục nghề nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp; giáo dục đại học còn những rào cản trong thực hiện quyền tự chủ, phát triển nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Từ thực tiễn trên, tôi cho rằng điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 71, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, có đủ nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Hiệu quả thực hiện phải được đo bằng chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ hội học tập của người dân được mở rộng, đời sống nhà giáo được cải thiện và sự tiến bộ thực chất của người học.

- Những kiến nghị, đề xuất từ Hội thảo sẽ được tiếp thu ra sao để góp phần tạo chuyển biến đột phá trong giáo dục và đào tạo thời gian tới, thưa ông?

- Ban Tổ chức sẽ nghiêm túc tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc các ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo, nhất là những đề xuất có cơ sở khoa học, xuất phát từ thực tiễn và có tính khả thi, để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Tạo đột phá trong thực thi, đưa chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Ảnh: VNU

Trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật; đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách; phát triển đội ngũ nhà giáo; bảo đảm quyền tự chủ thực chất gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục; khơi thông các nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo.

Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo; chú trọng theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, thành công của các chủ trương, chính sách về giáo dục không phải là số lượng văn bản được ban hành hay nguồn lực được bố trí, mà là những chuyển biến thực chất trong đời sống giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

- Xin cảm ơn ông!