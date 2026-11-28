Tất cả “vì người học”

Công bằng trong giáo dục trước hết đặt ra từ những điều kiện thiết yếu giúp học sinh đến trường và học tập bền vững, từ bữa ăn bán trú, trường lớp vùng khó khăn đến quỹ đất và không gian giáo dục ở các đô thị lớn. Tại Hội thảo Giáo dục 2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền nêu kinh nghiệm thực hiện mô hình hỗ trợ bữa ăn bán trú tiểu học theo hướng “phổ cập nhưng có phân tầng”. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú diện rộng cho học sinh tiểu học.

Chính sách đặt trên nền tảng Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Thủ đô năm 2026, nhằm khắc phục chênh lệch khả năng chi trả của phụ huynh, thực đơn tự phát, quản lý giấy tờ và sự không đồng đều giữa 126 xã, phường sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn bộ kinh phí do ngân sách thành phố bảo đảm là khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học, không tạo ra áp lực lên ngân sách của cấp xã. Mỗi học sinh tiểu học ăn bán trú đều được hỗ trợ và học sinh ở địa bàn khó khăn thuộc nhóm yếu thế thì được hỗ trợ mức cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

“Chúng tôi xác định bữa ăn bán trú không chỉ là một dịch vụ sinh hoạt mà phải là một nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất và chính sách an sinh trọng yếu. Với ngành giáo dục Hà Nội, chi ngân sách cho bữa ăn học đường là đầu tư cho con người chứ không chỉ là một trợ cấp”, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Còn với TP. Hồ Chí Minh, trước nghịch lý nhu cầu trường lớp tăng nhanh theo tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học trong khi quỹ đất nội thành chạm ngưỡng giới hạn, ngành giáo dục đã chuyển dịch từ tư duy “bố trí đủ chỗ học bằng ngân sách” sang tư duy “kiến tạo hạ tầng giáo dục hiện đại và cơ chế tài chính quy hoạch thông minh”, tất cả “vì người học”.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Phong, ngay khi Luật Phát triển đô thị được ban hành và có hiệu lực, Sở đã tích cực tham mưu Ủy ban tổ chức thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp. Trong đó, ưu tiên tài sản công dôi dư từ các phường, xã và các quận, huyện để sắp xếp, thiết kế trở thành trường học. Tối ưu không gian để trường học có không gian xanh, khu giáo dục thể chất, phòng thí nghiệm STEM...

Đẩy mạnh tự chủ tài chính, từng bước chuyển một số trường công trở thành tự chủ để giải phóng ngân sách, tập trung cho giáo dục phổ cập, cho các xã, phường vùng ven, khu công nghiệp, đặc khu, hỗ trợ học phí cho học sinh khó khăn. “Tinh thần là không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Văn Phong nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng với cơ sở vật chất và chính sách hỗ trợ người học, công bằng trong giáo dục phụ thuộc trực tiếp vào đội ngũ nhà giáo và cơ hội tiếp cận các môn học, năng lực mới. Nhìn về chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo tinh thần Nghị quyết 71, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, TS. Phan Thị Thùy Linh cho rằng, việc phân hóa lộ trình theo mức độ sẵn sàng, bảo đảm hỗ trợ từ sớm cho nhóm học sinh có nền tảng khó khăn hơn và tránh để cơ hội học ngoại ngữ phụ thuộc quá lớn vào khả năng chi trả của gia đình là bước đi cần thiết.

Việc triển khai thực hiện những chính sách liên quan đến giáo dục nghệ thuật, chú trọng bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, bảo vệ dữ liệu học sinh trên không gian mạng và văn hóa học đường… cũng cần được đặt ra. Qua đó, bảo đảm quyền lợi toàn diện của học sinh trong cả môi trường học tập truyền thống lẫn không gian số, thể hiện đúng tinh thần “người học là trung tâm”.

Chuyển biến theo hướng thực chất

Chất lượng giáo dục chỉ thực sự được nâng lên khi gắn với trải nghiệm học tập trên lớp, phương pháp của giáo viên và công cụ kiểm tra đánh giá cùng hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực người học. Rà soát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, GS. TS. Lê Anh Vinh chỉ ra, đổi mới không thể dừng ở hình thức trình bày bài học hay số lượng đơn vị kiến thức, mà phải thể hiện ở mức độ học sinh được tìm hiểu sâu, đặt câu hỏi, vận dụng kiến thức vào tình huống mới và nhận được phản hồi để tiến bộ.

Theo GS. TS. Lê Anh Vinh, cần tránh tình trạng nhiều mục tiêu cùng dồn vào một thời lượng hẹp gây quá tải cho cả thầy và trò; đồng thời bảo đảm công bằng ở chỗ mọi học sinh đều có con đường khả thi để đạt chuẩn năng lực dù điều kiện trường lớp khác nhau.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Để chuyển hóa định hướng thành kết quả học tập, đổi mới kiểm tra, đánh giá giữ vai trò then chốt và phải được đặt trong mối liên thông giữa đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh. Từ kinh nghiệm thực tiễn địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân chia sẻ việc vận hành hệ thống ngân hàng đề chung ở tất cả các trường học trên địa bàn suốt 5 năm qua.

“Giải pháp này mang lại nhiều tác động tích cực như bảo đảm công bằng và đồng bộ trong kiểm tra, đánh giá; giúp tiếp cận, đánh giá tốt hơn mức độ thực hiện chương trình phổ thông mới (hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học) của đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống ngân hàng đề kiểm tra chung cũng góp phần khắc phục bệnh thành tích và tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định”, ông Nguyễn Tân chỉ ra.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Dạy thật, học thật và bảo đảm an toàn khi tổ chức đề kiểm tra, đánh giá chung cũng là mối quan tâm của PGS. TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý Chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT lấy chuẩn đầu ra của Chương trình GDPT 2018 làm nền tảng, thiết lập 4 vòng phản hồi cho người học, giáo viên, nhà trường - địa phương và cơ quan quản lý.

"Đổi mới kiểm tra, đánh giá cần được triển khai đồng bộ từ lớp học, nhà trường đến cấp hệ thống. Khi kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực người học, có cơ chế đối sánh và bảo đảm chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá sẽ thực sự trở thành công cụ thúc đẩy chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo”, PGS. TS. Nghiêm Xuân Huy nhận định.