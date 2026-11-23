Toàn cảnh cuộc họp báo

Nhận diện điểm nghẽn về chính sách, nguồn lực

Hội thảo sẽ diễn ra trong cả ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, TP Hà Nội với dự kiến 150 đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ tham gia chủ trì hội thảo.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo tiếp tục được coi là “quốc sách hàng đầu” và là yếu tố “quyết định tương lai dân tộc”; tạo căn cứ chính trị quan trọng thực hiện đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để tạo động lực lâu dài bảo đảm phát triển bền vững đất nước, giáo dục và đào tạo thực sự trở thành nền tảng của phát triển. Hiện nay, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, giáo dục và đào tạo vẫn đang đối diện nhiều bất cập nhất là trong tổ chức thực hiện và nguồn lực bảo đảm.

Hội thảo diễn ra nhằm tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là các yêu cầu mới để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tạo diễn đàn để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức liên quan trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, từ đó có cơ sở để nghiên cứu, nhân rộng.

Nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhất là các vấn đề về cơ chế, chính sách, nguồn lực, tổ chức bộ máy, phân cấp, tự chủ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tập trung 4 nội dung cơ bản

Theo Ban tổ chức, hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi về 4 nội dung cơ bản. Cụ thể:

Nội dung 1 (Quan điểm, chủ trương và thực tiễn): Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò chiến lược của giáo dục và đào tạo; làm rõ những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thực trạng triển khai thể chế, chính sách và nguồn lực để đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 71-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Nhóm nội dung 2 (Giáo dục phổ thông): Việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng (phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường); đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện các định hướng trọng điểm như từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Nhóm nội dung 3 (Giáo dục nghề nghiệp): Yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng chuyển dịch từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang phát triển nhân lực bám sát nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế; phát huy cơ chế đặc thù, nhân rộng mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực thiết yếu như ngành y tế và văn hóa nghệ thuật.

Nhóm nội dung 4 (Giáo dục đại học): Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược (như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân); cùng với các chính sách đối với đại học ngoài công lập, phát huy vai trò của doanh nghiệp và thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình.