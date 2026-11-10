Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng GRDP hai con số cho tỉnh Sơn La trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích dư địa, động lực và năng lực tăng trưởng GRDP của tỉnh, giai đoạn 2026-2030; đề xuất giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm có điều kiện. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Các tham luận cũng làm rõ giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản; phát triển du lịch dựa trên lợi thế văn hóa, sinh thái và nông nghiệp đặc trưng; tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy vai trò của doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, mở rộng không gian kinh tế, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chuyên gia đưa ra ý kiến, tham luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã phân tích những tiềm năng, lợi thế, nhận diện khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp có tính khả thi, sát thực tiễn. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu cho tỉnh hoạch định chính sách, khai thác hiệu quả các nguồn lực, lựa chọn động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong những năm tới.