Hội thảo giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

Các đại biểu dự hội thảo

Đồng chủ trì hội thảo có lãnh đạo Sở Nội vụ (Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh) và Thạc sĩ Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, công tác bình đẳng giới luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian qua, sự tham gia của phụ nữ vào hệ thống chính trị tại địa phương đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tham luận tại hội thảo

Cụ thể nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 28% (14/50 đồng chí) và cấp xã đạt 33,2% (422/1.271 đồng chí). Về công tác cán bộ, trong đội ngũ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 25% (89/356 đồng chí). Cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực: tỷ lệ nữ giữ chức vụ cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương đạt 16,67%; cấp phó đạt 30,48%. Tương tự, đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, tỷ lệ cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng chiếm 24,06%.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và điểm nghẽn còn tồn tại, đặc biệt là sự phát triển chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, cơ quan và địa bàn. Theo đánh giá của Ban VSTBCPN tỉnh, nguồn cán bộ nữ ở một số nơi vẫn còn hạn chế, nhất là đội ngũ cán bộ nữ trẻ, nữ người dân tộc thiểu số và nữ cán bộ ở cơ sở. Công tác quy hoạch, tạo nguồn đôi khi chưa thực sự gắn kết thành một quá trình liên tục, mới chỉ tập trung ở khâu bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, định kiến giới và quan niệm truyền thống về vai trò của người phụ nữ vẫn hiện hữu, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khiến một bộ phận cán bộ nữ thiếu tự tin, chịu áp lực lớn từ trách nhiệm gia đình. Môi trường rèn luyện thông qua việc giao những nhiệm vụ khó, có tính thử thách cho cán bộ nữ cũng chưa thực sự được chú trọng đúng mức, đi kèm với đó là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, đào tạo cán bộ nữ đôi lúc chưa được phát huy đầy đủ.

Để giải quyết triệt để những rào cản trên, dưới sự đồng chủ trì điều hành của lãnh đạo Sở Nội vụ và Thạc sĩ Nguyễn Thị Kỳ, hội thảo đã tập trung phân tích sâu các giải pháp mang tính thực tế cao. Các đại biểu đã được lắng nghe những tham luận chuyên sâu, bao quát nhiều khía cạnh chiến lược như: giải pháp tạo nguồn, quy hoạch; phát huy vai trò phát hiện, bồi dưỡng; thực trạng cán bộ nữ trẻ; xây dựng môi trường văn hóa bình đẳng; thúc đẩy năng lực số cho phụ nữ...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm tỷ lệ hiện diện của phụ nữ, mà quan trọng hơn là phải tạo điều kiện thực chất để cán bộ nữ được tiếp cận các vị trí lãnh đạo, quản lý. Bình đẳng giới trong công tác cán bộ cần được chuyển hóa thành những yêu cầu cụ thể trong từng khâu: từ quy hoạch, đào tạo, phân công nhiệm vụ đến đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Lãnh đạo sở nhấn mạnh, những ý kiến trao đổi tại hội thảo được kỳ vọng sẽ là nguồn thông tin giá trị, giúp Ban VSTBCPN tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan tham mưu của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ mới.