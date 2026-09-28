Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng”

Dự hội thảo có đại diện Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ, ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng một số xã, phường.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Hiện nay, toàn tỉnh có 65/65 xã, phường thành lập ban TTND với 620 thành viên; 118/245 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh thành lập ban GSĐT của cộng đồng với 744 thành viên.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, ban TTND các xã, phường đã tiến hành 62 cuộc giám sát về: thực hiện dân chủ ở cơ sở; quản lý, sử dụng các khoản huy động đóng góp của Nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách; công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân...

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đối với hoạt động của ban GSĐT của cộng đồng, từ tháng 7/2025 đến nay, các ban đã tiến hành giám sát 127 công trình, dự án. Qua giám sát cho thấy đa số các công trình, dự án cơ bản thực hiện đúng chủ trương đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ quy trình, quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng trên địa bàn tỉnh; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát ở cơ sở.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn nêu ý kiến tại hội thảo

Đại biểu phường Đông Kinh phát biểu ý kiến tại hội thảo

Đồng thời, các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ giám sát, theo dõi và xử lý kiến nghị sau giám sát; khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận hồ sơ, tài liệu đối với các công trình, dự án thuộc diện giám sát đầu tư của cộng đồng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng trong thời gian tới...

Đại diện Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của ban TTND và ban GSĐT của cộng đồng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ và kỹ năng giám sát; tăng cường trách nhiệm của MTTQ và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động giám sát...

Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm và lựa chọn đúng vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm. Ban TTND cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở; công khai, minh bạch các khoản thu, chi; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và những vấn đề mà người dân thực sự quan tâm...

Ban GSĐT của cộng đồng tập trung giám sát vào các công trình, dự án có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; chú trọng giám sát tính công khai thông tin dự án; tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng của công trình sau khi hoàn thành.