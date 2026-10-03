Hội thảo 'Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2026''

Đại diện các đơn vị chủ trì gợi ý các nội dung trong hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về việc khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và các giá trị đặc trưng của từng địa phương để hình thành những sản phẩm có sức hấp dẫn riêng.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến sau quá trình khảo sát, trải nghiệm đối với các sản phẩm du lịch Lai Châu.

Một trong những vấn đề được quan tâm là làm thế nào để sản phẩm du lịch vừa mang bản sắc địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo đó, cần tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm; nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ẩm thực; xây dựng các sản phẩm gắn với văn hóa, nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Đồng thời tăng cường liên kết giữa các điểm đến với doanh nghiệp lữ hành.

Đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ở góc độ thị trường, các doanh nghiệp lữ hành cũng quan tâm đến khả năng kết nối các điểm đến thành những hành trình phù hợp, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, việc tạo ra những trải nghiệm khác biệt, nâng cao kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng và đẩy mạnh quảng bá được xem là những yếu tố quan trọng để sản phẩm tiếp cận thị trường.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội thảo.

Những ý kiến trao đổi tại hội thảo là cơ sở để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng cường liên kết và quảng bá du lịch.

Mục tiêu là phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa du lịch trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.