Hội thảo đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn về thực trạng triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo đó, toàn cấp trung học hiện có trên 6.320 giáo viên, trong đó có trên 570 giáo viên tiếng Anh.

Tính đến tháng 11/2026, toàn tỉnh có 9 trường THPT và 61 trường THCS được giao triển khai Mức độ 2; 4 trường THPT và 2 trường THCS được giao triển khai Mức độ 3. Các trường còn lại thực hiện theo Mức độ 1.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham gia hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp về: bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; phát triển các câu lạc bộ tiếng Anh.

Đại diện Câu lạc bộ tiếng Anh Trường THPT chuyên Chu Văn An chia sẻ về việc học tiếng Anh trong nhà trường

Bên cạnh đó, đại diện Trường THCS Ngoại ngữ và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chia sẻ giải pháp đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và ứng dụng công nghệ hỗ trợ quá trình triển khai.

Các đại biểu cũng trao đổi, tập trung làm rõ những khó khăn về đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức thực hiện, nhất là tại các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, có đông học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức về mục tiêu, yêu cầu và lộ trình thực hiện; xác định những nhiệm vụ ưu tiên, giải pháp khả thi để từng bước xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong dạy học, giao tiếp và các hoạt động giáo dục tại nhà trường.