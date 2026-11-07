Hội thảo 'Du học và việc làm tại Đức cho học sinh, sinh viên và thanh niên Quảng Trị'

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: K.H

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu đề án phát triển cơ hội học tập, đào tạo nghề và việc làm tại Đức giai đoạn 2026-2030; thông tin về lộ trình học tập, điều kiện tham gia các chương trình đào tạo nghề, chính sách học bổng và các cơ chế hỗ trợ. Trong đó, mô hình đào tạo nghề song hành tại Đức, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, được giới thiệu với những thông tin về nhu cầu nhân lực, điều kiện đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi về điều kiện tuyển sinh, lộ trình đào tạo, chi phí, chính sách hỗ trợ cũng như cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình tại Đức. Những nội dung được giải đáp góp phần giúp học sinh, sinh viên và thanh niên có thêm thông tin để lựa chọn hướng đi phù hợp.

Được biết, giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn Giáo dục BLA dự kiến hỗ trợ từ 80 đến 120 suất học bổng du học Đức dành cho học sinh, sinh viên Quảng Trị, trong đó có 20 suất học bổng toàn phần.

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản hợp tác với Tập đoàn Giáo dục BLA về chương trình du học và việc làm tại Đức - Ảnh: K.H

Dịp này, 5 đơn vị, gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức tỉnh Quảng Trị, Trường cao đẳng Y tế, Trường cao đẳng Kỹ thuật công-nông nghiệp, Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ký kết biên bản hợp tác với Tập đoàn Giáo dục BLA, nhằm tăng cường phối hợp trong tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngoại ngữ và kết nối cơ hội học tập, việc làm tại Đức.