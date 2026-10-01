Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật về chính sách và cơ hội du học, Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED), Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 (Study in Japan Fair 2026) tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra ngày 3 và 4/10/2026 tại Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Hội thảo mở cửa từ 14h đến 19h ngày 3/10 và từ 8h đến 13h ngày 4/10. Người tham dự được miễn phí vé vào cửa và không cần đăng ký trước.

Người không thể tham dự trực tiếp tại Hà Nội có thể theo dõi chương trình được phát trực tiếp trên các trang Facebook chính thức của CIED và JASSO Vietnam.

Sự kiện được bảo trợ bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation), Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) - Văn phòng Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương và Dự án Mạng lưới toàn cầu thúc đẩy du học Nhật Bản (Văn phòng khu vực ASEAN) thuộc Đại học Okayama cũng tham gia hội thảo với vai trò đơn vị hợp tác.

Hội thảo du học Nhật Bản 2025 tại Hà Nội đã thu hút gần 1.600 học sinh, sinh viên, phụ huynh và đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo tham dự. Ảnh: JASSO

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là cung cấp thông tin về học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), học bổng của các cơ sở giáo dục Nhật Bản, Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và các chương trình hỗ trợ sinh viên.

Hội thảo quy tụ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp tìm hiểu về chương trình đào tạo, điều kiện nhập học, thủ tục đăng ký, thị thực, nhà ở cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình học tập tại Nhật Bản.

Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, các tổ chức tư vấn du học, đơn vị đào tạo tiếng Nhật và những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giao lưu giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Ngoài hoạt động tư vấn trực tiếp, người tham dự có thể giao lưu với cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, tìm hiểu về phương pháp học tập, quá trình hòa nhập văn hóa và kinh nghiệm sinh sống tại nước này.

Tùng Dương