Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Sự kiện diễn ra tại Khách sạn Pullman (Hà Nội), với các hoạt động bắt đầu từ 14 giờ đến 19 giờ trong ngày đầu tiên và từ 8 giờ đến 13 giờ trong ngày thứ hai.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 do Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế (CIED), Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đây là hoạt động hướng tới việc tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản và hỗ trợ người học tiếp cận những thông tin chính thống về giáo dục Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục là một trong những điểm đến được học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm khi lựa chọn môi trường học tập ở nước ngoài. Do vậy, việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật về chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh và các chính sách hỗ trợ trở thành mối quan tâm đặc biệt đối với các bạn trẻ và gia đình.

Sự kiện có sự tham gia của 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản. Đây là cơ hội để người học tìm hiểu trực tiếp về các chương trình đào tạo, môi trường học tập và những yêu cầu liên quan đến quá trình chuẩn bị du học, thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các kênh trực tuyến hoặc nguồn thông tin thứ cấp.

Bên cạnh thông tin về chương trình học, hội thảo cũng dành nội dung giới thiệu các cơ hội học bổng, trong đó có học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), cho phép học sinh, sinh viên chủ động hơn trong việc tìm hiểu điều kiện, chuẩn bị hồ sơ và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.