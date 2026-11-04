Hội thảo đổi mới quản trị trong phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số ở Lâm Đồng

Các đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (thứ 2 từ trái qua); Dụng Văn Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (ngoài cùng bên trái); Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thứ 3 từ trái qua); Lê Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng chủ trì hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản trị hành chính trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Nội dung các tham luận tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Vũ trình bày tham luận tại hội thảo

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề cập việc đổi mới quản trị hành chính phục vụ phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng truy xuất nguồn gốc số tại Lâm Đồng. Tham luận của ThS. Phạm Văn Sử, Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh phân tích thực trạng, những rào cản và đề xuất giải pháp đột phá trong đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phan Đức Thái trình bày tham luận tại hội thảo

Các tham luận của Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tập trung vào đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả thực thi công vụ; nhận diện những vướng mắc về thể chế, cơ sở pháp lý và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh mới. Từ thực tiễn cơ sở, UBND xã Đức Trọng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới quản trị địa phương với chủ đề “Ý Đảng, lòng dân hòa làm một”.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng Trần Văn Hải trình bày tham luận tại hội thảo

Bên cạnh các tham luận, hội thảo dành thời gian thảo luận về phát triển chính quyền số góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hành chính; phát huy vai trò đồng kiến tạo của Nhân dân trong đổi mới quản trị hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

ThS. Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ThS. Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc đổi mới quản trị hành chính hiện nay xuất phát từ yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Đối với Lâm Đồng, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Sau hợp nhất, tỉnh có địa bàn quản lý rộng, điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng đều. Điều này đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh, vừa phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền cần đi đôi với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Quang cảnh hội thảo

Thông qua các ý kiến trao đổi, phân tích và kinh nghiệm thực tiễn, hội thảo hướng đến nhận diện đúng những hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền sau sắp xếp; làm rõ mối quan hệ giữa thẩm quyền và nguồn lực, phân cấp và phối hợp, ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình thực thi công vụ, đề xuất định hướng, giải pháp, mô hình và cách làm phù hợp.

Kết quả hội thảo sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh; đồng thời, đề xuất những kiến nghị thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hành chính, xây dựng chính quyền tỉnh Lâm Đồng hoạt động thông suốt, gần dân, sát dân và ngày càng phục vụ Nhân dân tốt hơn.