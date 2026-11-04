Hội thảo định hướng chiến lược phát triển sâm ở Sơn La

Hội thảo tư vấn, đóng góp ý kiến định hướng phát triển Sâm tại Sơn La giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045.

Kết quả khảo sát thực tế tại các xã Ngọc Chiến, Long Hẹ, Tà Xùa và Mường Chanh cho thấy: cây sâm sinh trưởng tốt với tỷ lệ sống đạt trên 80%, bước đầu ra hoa, đậu quả. Điều này khẳng định tiềm năng thích ứng cao của sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu với điều kiện tự nhiên dưới tán rừng tại Sơn La.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu nhấn mạnh, cây sâm có yêu cầu sinh thái đặc thù, do đó không mở rộng diện tích trồng theo phong trào. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc cây giống, tỉnh cần xây dựng nhãn hiệu chứng nhận đặc thù, gắn phát triển vùng trồng với yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào phát triển sâm tại Sơn La giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045.

Về lộ trình phát triển, các đại biểu đề xuất ưu tiên mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh; tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng thích nghi của sâm Lai Châu. Đồng thời, nghiên cứu đưa cây đan sâm vào cơ cấu cây trồng ngắn ngày tại khu vực Vân Hồ, Mộc Châu nhằm tạo nguồn thu trước mắt cho người dân. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế liên kết chuỗi giá trị giữa “bốn nhà”, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân vùng cao gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào phát triển sâm tại Sơn La giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045.

Toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, làm cơ sở ban hành chủ trương chính thức về phát triển cây sâm, từng bước đưa cây sâm trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế mới của địa phương.