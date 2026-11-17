Các đại biểu tỉnh Sơn La dự Hội thảo trực tuyến.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025. Quy hoạch đặt mục tiêu đảm bảo nguồn cung điện đầy đủ cho nhu cầu trong nước, song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân dự kiến khoảng 10%/năm giai đoạn 2026-2030 và khoảng 7,5%/năm giai đoạn 2031-2050. Cụ thể, điện thương phẩm dự kiến đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh vào năm 2030 và định hướng đạt khoảng 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh vào năm 2050. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu ước tính đạt khoảng 560,4 - 624,6 tỷ kWh vào năm 2030 và khoảng 1.360,1 - 1.511,1 tỷ kWh vào năm 2050. Công suất cực đại dự kiến vào năm 2030 là khoảng 89.655 - 99.934 MW và tăng lên khoảng 205.732 - 228.570 MW vào năm 2050.

Đại diện các sở, ngành dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế đến nay đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là về cơ cấu nguồn điện. Trước yêu cầu thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về cơ cấu, quy mô, tiến độ các loại hình nguồn điện; khả năng bảo đảm nhiên liệu, đấu nối, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Hội thảo cũng rà soát dữ liệu đầu vào, cập nhật dự báo nhu cầu phụ tải trước sự xuất hiện của các phụ tải mới như xe điện và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI); nhận diện sớm các vấn đề liên ngành, liên địa phương và thảo luận các kịch bản phát triển nguồn điện nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, việc điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị tổ soạn thảo và các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng số liệu đầu vào, tính toán sát thực tế các nhu cầu phụ tải mới và khả năng truyền tải, đấu nối để đề xuất cơ cấu nguồn điện tối ưu, đồng bộ, sớm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.