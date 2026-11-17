Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Bộ Công Thương đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Bộ Công Thương có lãnh đạo Bộ Công Thương; lãnh đạo các cục, viện thuộc các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng..; lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội liên quan; một số chuyên gia, nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực…

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn...

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/5/2023 và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/4/2025.

Sau một thời gian triển khai, thực hiện Quy hoạch điện VIII cũng như Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, công tác quy hoạch, phát triển điện lực quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực, qua đó đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp trên cả nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, qua triển khai thực tế, Quy hoạch điện VIII cũng như Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã phát sinh một số bất cập như: các dự án điện năng lượng tái tạo còn gặp nhiều khó khăn do giá điện chưa thực sự hấp dẫn; quy trình thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư còn phức tạp; sau sáp nhập, quy mô và nhu cầu phụ tải điện của nhiều tỉnh, thành phố đã thay đổi...

Trước những vướng mắc và yêu cầu thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương triển khai nghiên cứu, hiệu chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu phụ tải thực tế của nền kinh tế đất nước cũng như nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, thảo luận một số nội dung như: cơ cấu, quy mô, tiến độ các loại hình nguồn điện, khả năng đảm bảo nguồn phụ tải điện trong những năm tới; nhận diện các vấn đề liên ngành, liên địa phương để hoàn thiện Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại hội thảo (ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao những ý kiến đóng góp và những đề xuất của đại diện các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham gia hội thảo.

Đồng thời nêu rõ: Bộ Công Thương tiếp thu, ghi nhận tất cả những ý kiến, đề xuất tại hội thảo. Bộ Công Thương sẽ xem xét thấu đáo, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến để chỉnh sửa và hoàn thiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Quy hoạch điện VIII điều chỉnh sau khi hiệu chỉnh sẽ đáp ứng tốt hơn những yêu cầu đặt ra như: đáp ứng các chỉ tiêu về phát triển điện lực đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phù hợp với bối cảnh và tình hình mới; phát triển tổng thể, tối ưu, đồng bộ, cân bằng giữa nguồn điện, phụ tải điện và lưới điện truyền tải…