Tham dự hội thảo có 60 đại biểu là chuyên gia đến từ Học viện Chisholm (Úc); đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), một số sở, ngành của tỉnh cùng cán bộ quản lý, nhà giáo đến từ một số cơ sở GDNN khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chuyên gia của Học viện Chisholm (Úc) chia sẻ về mô hình tổ chức dạy học theo tiêu chuẩn năng lực trong giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đề cập một số nội dung về dạy học theo năng lực trong GDNN như: chuẩn bị cho đào tạo dựa trên năng lực trong GDNN; chương trình đào tạo theo năng lực trong GDNN tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận; dạy và đánh giá theo năng lực nghề công nghệ thông tin: từ mô hình Chisholm đến thực tiễn áp dụng; triển khai đào tạo dựa trên năng lực trong GDNN; phát triển chương trình và tổ chức dạy học theo tiêu chuẩn năng lực - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam…

Đại biểu dự hội thảo cũng được nghe chia sẻ trực tiếp từ chuyên gia của Học viện Chisholm (Úc) xoay quanh mô hình đào tạo theo năng lực, phương pháp phát triển chương trình, tổ chức dạy học cũng như công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập dựa trên năng lực thực chất của người học.

Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, chuyên gia và giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về mô hình đào tạo theo năng lực từ chuyên gia Úc.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển chương trình, học liệu tích hợp gắn với chuẩn đầu ra; tăng cường gắn kết nhà trường - doanh nghiệp và chuyển đổi vai trò của người dạy theo hướng hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập.