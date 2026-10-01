Hội thảo đầu bờ về mô hình chăn nuôi bò cái lai kiêm dụng Senepol

Các đại biểu tham quan mô hình chăn nuôi giống bò lai Senepol tại một hộ nuôi ở phường Trung Sơn.

Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Trung Sơn cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Ninh Bình là tỉnh có địa hình phong phú, đa dạng, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Để đẩy mạnh cải tạo, nâng cao tầm vóc đàn bò địa phương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì thực hiện, phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Du lịch và Chuyển giao công nghệ Nông lâm nghiệp Minh Long triển khai đề tài "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đánh giá khả năng sinh sản và hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng bò lai kiêm dụng Senepol trên địa bàn tỉnh Ninh Bình".

Mô hình được triển khai từ năm 2024 đến năm 2027 với tổng quy mô 20 con bò cái lai Senepol F1 (bố Senepol lai mẹ Zebu). Ngày 25/11/2024, Trung tâm đã bàn giao con giống cho 6 hộ dân tham gia tại 3 địa phương gồm: phường Trung Sơn, phường Yên Sơn và xã Khánh Nhạc. Bò giống bàn giao đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, khỏe mạnh và có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch.

Qua quá trình triển khai, đến nay đàn bò cái và bê lai tại cả 3 điểm đều sinh trưởng, phát triển rất tốt, thích nghi với điều kiện địa phương, phàm ăn và không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm. Tỷ lệ sống của cả bò mẹ lẫn bê con đạt 100%. 100% bò cái đã phối giống và có chửa thành công. Đến nay, mô hình đã đón 16 bê lai chào đời khỏe mạnh, không sừng, ngoại hình cân đối, tăng trọng nhanh. Trọng lượng bê sơ sinh đạt trung bình 28,06 kg/con; đến 6 tháng tuổi đạt trung bình 144,7 kg/con và 9 tháng tuổi đạt 192,2 kg/con.

Tại hội thảo, các cán bộ chuyên môn cùng chủ hộ nuôi đã chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò. Đáng chú ý là việc chủ động nguồn thức ăn thô xanh kết hợp thức ăn tinh hỗn hợp có độ đạm tối thiểu 13% và bổ sung đá liếm. Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng bệnh bằng việc tiêm phòng đầy đủ các vắc xin, định kỳ tẩy giun sán và phun thuốc sát trùng chuồng trại.

Giống bò lai Senepol không có sừng hoặc sừng kém phát triển, mắn đẻ, sản lượng thịt cao.

Về hiệu quả thực tế: Giống bò lai Senepol sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như thành thục sớm, mắn đẻ, chịu nóng, khả năng tìm kiếm và gặm cỏ tốt, chống chịu bệnh tật, ve bét tốt và bê lai thế hệ 2 cho tỷ lệ thịt cao, chất lượng thịt tốt.

Theo tính toán dự kiến hiệu quả kinh tế (chưa tính công lao động), đối với nuôi bê lai đến 6 tháng tuổi, sau khi trừ chi phí mỗi con bê cho lợi nhuận từ 8,86 đến 10,12 triệu đồng. Nếu tiếp tục nuôi đến 9 tháng tuổi mỗi con bê mang lại lợi nhuận từ 13,91 đến 15,91 triệu đồng.

Đánh giá về kết quả đạt được, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề nghị các hộ tham gia tiếp tục bám sát quy trình kỹ thuật, theo dõi chặt chẽ khả năng sinh sản của bò mẹ và tình hình sinh trưởng của bê lai để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất. Thành công bước đầu của mô hình mở ra hướng đi mới triển vọng, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh.