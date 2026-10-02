Hội thảo đánh giá hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao và gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/1/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển công nghiệp chế biến nông sản và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/12/2025 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đến hết năm 2025, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,5% cơ cấu kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,44%/năm. Toàn tỉnh có 9 vùng nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất đã ứng dụng đồng bộ công nghệ trong các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, với các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance, Organic EU, ISO 22000; sử dụng bản đồ số GIS, trạm thời tiết tự động dự báo sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Nông sản Sơn La đã có mặt trên 35 sàn thương mại điện tử; 17 sản phẩm được xuất khẩu đến 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 218,4 triệu USD.

Lãnh đạo Agribank Sơn La phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 6 tham luận, tập trung phân tích kết quả, những khó khăn trong thực tiễn triển khai chính sách và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung hoàn thiện, đồng bộ khung pháp lý và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các vùng nguyên liệu tập trung, khu nông nghiệp công nghệ cao; nâng cấp hệ thống logistics, thủy lợi tưới ẩm chủ động và giao thông kết nối, đáp ứng yêu cầu chế biến sâu và xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và công nghệ sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực quản trị cho hợp tác xã và củng cố liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị nông sản.

Đại diện Trường Đại học Tây Bắc trình bày tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, làm cơ sở tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và các ngành chức năng trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030.