Hội thảo đánh giá các quy định về quyền của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về: Thực tiễn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2014 tại địa phương dưới góc độ bảo đảm quyền của phụ nữ; bảo đảm quyền của phụ nữ trong giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong các vụ việc hôn nhân và gia đình; hòa giải, giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình dưới góc độ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; vai trò của Hội LHPN trong bảo vệ và bảo đảm quyền của phụ nữ trong hôn nhân gia đình tại địa phương… Qua thực tiễn hoạt động, các đại biểu đề xuất một số nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của phụ nữ.

Những ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn địa phương sẽ là cơ sở để Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình, hướng tới bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.