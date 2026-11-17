Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí thông tin: Thuốc lá một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm, cướp đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm trên toàn cầu. Các hợp chất độc hại trong thuốc lá như nicotine, hắc ín và hàng trăm chất gây ung thư đã được chứng minh là tác nhân trực tiếp dẫn đến ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều hệ lụy sức khỏe khác.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí khai mạc hội thảo.

Sau hơn 13 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra những thách thức vô cùng gay gắt. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động.

Thuốc lá đồng thời gây gánh nặng kinh tế rất lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP. Đây là gánh nặng khổng lồ đối với hệ thống y tế, ngân sách nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Lâm, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo và lấy sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay đang tập trung thảo luận nhiều giải pháp chính sách đột phá, nhằm ngăn chặn từ gốc hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là bảo vệ thế hệ trẻ trước tác hại của thuốc lá mới.

Đáng chú ý, dự thảo đã được định hướng theo hướng: Bổ sung, làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thông thường và các loại thuốc lá mới khác; Tăng cường kiểm soát việc bán thuốc lá; Không cho phép trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh thuốc lá tại điểm bán; Tăng cường bảo vệ người dưới 18 tuổi.

Để cung cấp góc nhìn toàn diện, đa chiều và có cơ sở khoa học cho đội ngũ làm báo trong công tác truyền thông chính sách, Hội thảo đã tập trung chia sẻ những thông tin xoay quanh 4 chuyên đề chuyên sâu, phản ánh những nút thắt cốt lõi của dự thảo Luật sửa đổi, đó là: Hoàn thiện hành lang pháp lý cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá mới, vai trò của Quốc hội trong bảo vệ sức khoẻ nhân dân và xây dựng môi trường sống không khói thuốc; Nhận diện và ngăn chặn làn sóng quảng cáo, mua bán trá hình trên môi trường số; Giành lại không gian truyền thông sức khỏe trên bao bì và tại điểm bán; Phát huy vai trò điều tiết của chính sách thuế, giá và nâng cao hiệu lực thực thi môi trường không khói thuốc.

Thông qua hội thảo nhầm cung cấp thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây tác hại tới sức khoẻ con người. Đồng thời, tăng cường thực thi chính sách cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.