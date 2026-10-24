Hội thao Cụm thi đua số 3 - Vinachem 2026: Sôi nổi tranh tài, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Dự và động viên hội thao có ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam; ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Miền Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3.

Cùng dự có đại diện bốn đơn vị thành viên gồm Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam và Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cùng các vận động viên, cổ động viên của năm đơn vị.

Lãnh đạo và các đoàn vận động viên cùng hưởng ứng hội thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và đoàn kết giữa các đơn vị

Hội thao nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Cụm thi đua số 3, do Công ty Phân Bón Miền Nam, đơn vị Cụm trưởng, chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Công ty Phân bón Bình Điền, đơn vị Cụm phó, cùng các thành viên trong Cụm. Đây là dịp để cán bộ, người lao động gặp gỡ, giao lưu, cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và xây dựng tập thể đoàn kết.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, nhấn mạnh tinh thần “Trung thực - Đoàn kết - An toàn - Kỷ luật” trong thi đấu

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Tuấn, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, mong muốn các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần “Trung thực - Đoàn kết - An toàn - Kỷ luật”, mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa. Hội thao cũng là dịp để cán bộ, người lao động các đơn vị gặp gỡ, chia sẻ và cùng rèn luyện sức khỏe trong không khí vui tươi, đoàn kết, tạo động lực trong lao động, công tác.

Đại diện trọng tài và vận động viên tuyên thệ

Sau nghi thức tuyên thệ của đại diện vận động viên và trọng tài, Ban tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Các vận động viên bước vào tranh tài ở bốn môn: cầu lông, pickleball, nhảy bao bố đôi nam nữ tiếp sức và kéo co đồng đội hỗn hợp. Trong đó, cầu lông và pickleball đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các vận động viên sôi nổi tranh tài, thể hiện tinh thần đồng đội và quyết tâm trong từng nội dung thi đấu

Với sự tham gia nhiệt tình của các đoàn và sự cổ vũ sôi nổi của đồng nghiệp, hội thao tạo nên không khí giao lưu hào hứng giữa các đơn vị. Các nội dung thi đấu kết hợp sức bền, sự khéo léo và khả năng phối hợp, tạo điều kiện để vận động viên thể hiện tinh thần đồng đội, cùng nỗ lực vì thành tích chung.

Ở môn cầu lông, các vận động viên Hóa chất Cơ bản Miền Nam giành giải Nhất nội dung đôi nam, trong khi Thuốc sát trùng Việt Nam giành giải Nhất ở hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Phân bón Bình Điền ghi dấu ấn tại môn pickleball khi giành giải Nhất cả ba nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, vận động viên đạt thành tích tại hội thao

Tinh thần phối hợp tập thể tiếp tục được thể hiện ở hai môn nhảy bao bố và kéo co. Kết thúc nội dung nhảy bao bố đôi nam nữ tiếp sức, Thuốc sát trùng Việt Nam giành giải Nhất, Hóa chất Cơ bản Miền Nam giành giải Nhì và Pin Ắc quy Miền Nam giành giải Ba. Ở môn kéo co đồng đội hỗn hợp, giải Nhất thuộc về Hóa chất Cơ bản Miền Nam, giải Nhì thuộc về Thuốc sát trùng Việt Nam và giải Ba thuộc về Phân Bón Miền Nam.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các tập thể, vận động viên đạt thành tích. Hội thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, tạo thêm động lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Các đoàn vận động viên của năm đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại hội thao