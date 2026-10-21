Hội thảo Công trình Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam

Bản thảo lần thứ 7 của công trình có dung lượng 268 trang A4, gồm lời nói đầu, ba phần nội dung, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. Trong đó, hai phần đầu tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam qua các giai đoạn 1998-2008 và 2009-2025; phần thứ ba đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 1998-2025.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội thảo.

Theo Ban Nghiên cứu, biên soạn, các ý kiến góp ý đều thống nhất đánh giá bản thảo có kết cấu hợp lý, khoa học, giúp người đọc tiếp cận có hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 1998-2025.

Đây cũng là cơ sở để đánh giá, so sánh, làm rõ sự phát triển của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị gắn với quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có giá trị thực tiễn; đồng thời bổ sung tư liệu, sử liệu, góp phần hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng công trình trước khi đánh giá, nghiệm thu.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, bản thảo công trình được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; bám sát chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Nội dung công trình đã làm rõ, khẳng định vai trò, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 1998-2025.

Để sớm hoàn thiện công trình, Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị các cơ quan chức năng của Cảnh sát biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nghiên cứu, biên soạn trong cung cấp, thẩm định số liệu, tư liệu đến năm 2025, bảo đảm thống nhất, chính xác.

Quang cảnh Hội thảo Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam (1998-2025)”.

Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam – cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, cơ quan, đơn vị để hoàn chỉnh bản thảo, báo cáo và tổ chức nghiệm thu theo quy định (dự kiến vào tháng 11-2026); đồng thời tổ chức in, xuất bản, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả.