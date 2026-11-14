Ngày 14-11, tại Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Paradise (Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh), Công đoàn phường Bắc Cam Ranh phối hợp với công đoàn các phường: Cam Ranh, Cam Linh, Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao.

Hội thao thu hút gần 500 vận động viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đến từ 6 địa phương, tham gia tranh tài ở 3 môn: Pickleball đôi nam - nữ, kéo co và nhảy bao bố tiếp sức.

Ở môn pickleball, 12 đôi nam - nữ được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đôi xuất sắc vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Môn kéo co có 6 đội nam, nữ phối hợp, thi đấu loại trực tiếp theo thể thức 3 hiệp, đội thắng 2 hiệp giành chiến thắng. Môn nhảy bao bố tiếp sức có 8 vận động viên mỗi đội (4 nam, 4 nữ), thi đấu một lượt và xếp hạng theo thứ tự về đích.

Các đội thi kéo co.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các tập thể, vận động viên đạt thành tích cao ở từng môn. Trong đó, giải nhất môn Pickleball thuộc về Công đoàn phường Bắc Cam Ranh; giải nhất môn kéo co thuộc về Công đoàn phường Tây Nha Trang; giải nhất môn nhảy bao bố thuộc về Công đoàn phường Cam Linh.

Ban tổ chức trao giải nhất môn nhảy bao bố cho các vận động viên thuộc Công đoàn phường Cam Linh.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH KN Cam Ranh, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống.