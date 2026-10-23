Hội thảo chuyên đề phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số của Lào Cai

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và ông Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA đồng chủ trì.

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là dịp để cán bộ chủ chốt của tỉnh nhận diện kết quả, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp từ chính thực tiễn công tác, đồng thời gắn việc học tập lý luận với nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. Hội thảo cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo tập trung vào hai chủ đề: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số tại Lào Cai hiện nay và phát huy vai trò của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận tập trung vào câu chuyện thực tiễn tại cơ sở như: Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; Xây dựng chính quyền số, quản trị dữ liệu. Nhiều ý kiến tập trung vào các câu hỏi như ưu tiên nguồn lực thế nào giữa dữ liệu dùng chung và hạ tầng ở vùng lõm sóng; làm sao để nền tảng số được người dân, doanh nghiệp sử dụng thực chất; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước ra sao để vừa hiệu quả vừa bảo đảm an toàn dữ liệu; chọn những chỉ tiêu “đo được, nhìn thấy được” nào để đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích, góp ý và định hướng giải pháp, giúp học viên có thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Hội thảo góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển của Lào Cai, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số vì người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu đánh giá hội thảo là hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.