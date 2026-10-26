Hội thảo chung lần thứ 8 giữa KTNN Việt Nam và Trung Quốc: Đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Báo Kiểm toán

Kiểm toán viên tương lai phải làm việc hiệu quả với AI

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết, đối với KTNN Việt Nam, phát triển công nghệ thông tin và công nghệ cao là một trong những trụ cột quan trọng trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Những năm gần đây, KTNN từng bước hình thành phương thức kiểm toán dựa trên dữ liệu, tăng cường khai thác thông tin từ các cuộc kiểm toán trước và các hệ thống dữ liệu liên quan để phục vụ khảo sát, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm toán.

Tuy nhiên, chuyển từ ứng dụng công nghệ ở một số khâu riêng lẻ sang phương thức kiểm toán thực sự dựa trên dữ liệu đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ về thể chế, hạ tầng công nghệ, phương pháp kiểm toán và năng lực của đội ngũ kiểm toán viên. Vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán đã có bước tiến trong ứng dụng công nghệ, có ý nghĩa quan trọng.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: Báo Kiểm toán

Từ thực tiễn đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đề nghị Hội thảo cần tập trung trao đổi vào 3 vấn đề: Làm thế nào để dữ liệu thực sự trở thành nền tảng của hoạt động kiểm toán? Làm thế nào để ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang lại hiệu quả thực chất? Và làm thế nào để xây dựng đội ngũ kiểm toán viên thích ứng với môi trường số?

Ông Dũng nhấn mạnh: “Yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số không chỉ là hạ tầng công nghệ mà còn là con người. Kiểm toán viên trong tương lai không nhất thiết phải trở thành chuyên gia công nghệ, nhưng cần có năng lực khai thác dữ liệu, sử dụng các công cụ phân tích và làm việc hiệu quả với trí tuệ nhân tạo”.

Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc Guo Xi phát biểu. Ảnh: Báo Kiểm toán

Chuyển đổi phương thức kiểm toán

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc Guo Xi cho rằng, những biến động của môi trường quốc tế và yêu cầu ngày càng cao đối với hiện đại hóa quản trị quốc gia đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho các cơ quan kiểm toán tối cao, nhất là trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng, Hội thảo là cơ hội để tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ giữa hai cơ quan kiểm toán, tăng cường giao lưu nghiệp vụ kiểm toán, đào tạo nhân tài và hợp tác song phương, đa phương. Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc sẽ tập trung trao đổi về ứng dụng của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phục vụ nghiệp vụ kiểm toán”, Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc chia sẻ.

Thông qua Hội thảo chung lần thứ 8, hai cơ quan hướng tới tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi bên và thúc đẩy ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để từng bước chuyển từ phương thức kiểm toán dựa nhiều vào hồ sơ và chọn mẫu truyền thống sang khai thác dữ liệu có hệ thống, từ ứng dụng các công cụ công nghệ riêng lẻ sang kết nối các giải pháp phục vụ quy trình kiểm toán.

Việc thúc đẩy hợp tác chuyên môn và đổi mới phương pháp kiểm toán không chỉ góp phần nâng cao năng lực của mỗi cơ quan mà còn hướng tới tăng cường chất lượng giám sát, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.