Các đại biểu dự hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; đại diện các sở, cơ quan liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của 17 tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đại diện lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn 2045 và những nội dung trọng tâm triển khai công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

Các đại biểu dự hội thảo

Theo đó, chiến lược xác định lấy trẻ em làm trung tâm, bảo đảm mọi trẻ em được phát triển toàn diện, bình đẳng và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ chất lượng. Đến năm 2035, phấn đấu mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc, được bảo đảm đầy đủ quyền và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, kỹ năng sống, kỹ năng số. Tầm nhìn đến năm 2045, trẻ em được phát triển toàn diện, có khả năng thích ứng với xã hội số, hội nhập quốc tế và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh phát biểu tại hội thảo

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (Đề án), thời gian qua, công tác chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành mạng lưới kết nối các dịch vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Năm 2025, tỷ lệ cán bộ được cung cấp kiến thức, kỹ năng về phát triển toàn diện trẻ em đạt 93,7% (tăng 20,3% so với năm 2019); trên 4.191 xã thuộc 30/63 tỉnh, thành phố (cũ) trong cả nước triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi.

Hết năm 2025, trên 91,8% trẻ em từ 0 - 8 tuổi được tiếp cận dịch vụ phát triển toàn diện; 63 tỉnh, thành phố (cũ) và 494 quận, huyện (cũ) có cơ chế phối hợp liên ngành. Giai đoạn 2019 - 2025, kinh phí lồng ghép thực hiện Đề án đạt 176 tỷ đồng, cùng với 402 tỷ đồng huy động từ cộng đồng, góp phần mở rộng các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đại biểu tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội thảo

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm tổ chức triển khai mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời giai đoạn 2018 - 2025; đề xuất triển khai công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời giai đoạn 2026 - 2030 tại địa phương.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại hội thảo

Đối với tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 2/2/2019 về triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2025. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm, phân công nhiệm vụ và phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong những năm đầu đời.

Đại biểu Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển Cộng đồng (RTCCD) phát biểu tại hội thảo

Cụ thể, công tác tư vấn, giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ được triển khai bằng nhiều hình thức, tập trung vào chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục sớm và phát triển toàn diện trẻ từ 0 đến 8 tuổi. Các ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở phối hợp cung cấp dịch vụ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn viên Chương trình Làm cha mẹ với 100 đại biểu; hướng dẫn sinh hoạt mô hình tư vấn tại 5 địa bàn với 220 đại biểu tham gia. Công tác truyền thông được chú trọng với 3 phóng sự, 3.000 cuốn sổ tay, 5 clip và 14 pano tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em…

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đề xuất tiếp tục duy trì mô hình, triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ, ưu tiên vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực và đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, tài liệu, tập huấn cho địa phương.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các công cụ hướng dẫn cho người chăm sóc trẻ

Thông qua hội thảo, các địa phương có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình. Đây cũng là cơ sở để tăng cường phối hợp liên ngành, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo nền tảng để trẻ được phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.