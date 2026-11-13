Hội thao chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Hội thao do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Công tác chính trị, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 4 tổ chức. Đây cũng là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31/12/1951-31/12/2026); 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2027).

Hội thao đồng thời nhằm gây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao và tăng cường giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và phối hợp công tác các đơn vị, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu bế mạc hội thao.

Tham gia hội thao có 10 đơn vị, bao gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình; Vụ I, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ngân hàng BIDV; Ngân hàng Agribank.

Với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên tham gia, các nội dung thi đấu bóng đá nam 7 người và pickleball diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn vận động viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ khai mạc hội thao.

Kết thúc hội thao, đối với môn bóng đá, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, giải nhì cho đội Ngân hàng BIDV; cùng 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải cá nhân gồm: Cầu thủ Fair Play, thủ môn xuất sắc và Vua phá lưới.

Ở môn pickleball, Ban tổ chức trao 14 giải thưởng thuộc các nội dung thi đấu. Trong đó, 4 giải Nhất được trao ở các nội dung: Đôi nam lãnh đạo đơn vị, Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam và Đôi nam - nữ. Các giải nhì được trao ở 4 nội dung tương ứng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 3 giải ba ở các nội dung Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam và Đôi nam - nữ.

Ban tổ chức và Đoàn vận động viên.

Đánh giá về sức lan tỏa của hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, tham gia hội thao có một số đội tuyển có nhiều đồng chí lớn tuổi, lãnh đạo cấp Cục; Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng, lãnh đạo cấp Phòng cùng tham gia tập luyện và thi đấu. Điều đó chứng tỏ Hội thao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an năm 2026 có sức thu hút lớn và có tác dụng tích cực đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ, cán bộ nhân viên thuộc 10 đơn vị.

Hội thao đã góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, thể chất cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động, góp phần thực hiện tinh thần “khỏe để bảo vệ Tổ quốc”. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn và Đoàn vận động viên của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Hội thao khép lại trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Công tác tổ chức, điều hành thi đấu được triển khai nghiêm túc; lực lượng trọng tài thực hiện nhiệm vụ khách quan, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần vào thành công chung của hội thao.

Thông qua hoạt động này, phong trào thể dục, thể thao tại các đơn vị tiếp tục được khuyến khích, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ duy trì thói quen rèn luyện, nâng cao thể chất, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.