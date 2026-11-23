Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Ngày 23/11, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số”.

Đến dự hội thảo có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học, các chuyên gia.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: DANH VỴ)

Được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, hội thảo là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn những biến đổi của tình hình an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số; trao đổi, thống nhất nhận thức về những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn quản trị an ninh, trật tự.

Đồng thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi, góp phần nâng cao năng lực quản trị an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được 110 tham luận khoa học của các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học trong và ngoài ngành công an. Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lớn, vấn đề mới về đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh, trật tự sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và khoa học công nghệ.

Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện theo chức năng của Công an các đơn vị, địa phương cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị...

Thực tiễn cho thấy, quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, phương thức, mô hình và năng lực quản trị an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận, tư duy mới về quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số, trong đó tập trung nghiên cứu, làm rõ khái niệm, nội hàm, mục tiêu, yêu cầu và những vấn đề mới đặt ra với quản trị an ninh, trật tự trong điều kiện chuyển đổi số; mối quan hệ giữa quản trị an ninh, trật tự với quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và quản trị quốc gia hiện đại.

Làm rõ sự thay đổi về chủ thể, đối tượng, không gian và phương thức quản trị trong môi trường số; vai trò của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình quản trị an ninh, trật tự. Đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong quản trị an ninh, trật tự.

Các đại biểu cũng đánh giá thực tiễn quản trị an ninh, trật tự ở Việt Nam trong thời gian qua; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự...

Nhận diện những nguy cơ, thách thức và vấn đề mới đặt ra đối với quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số...; từ đó, xác định những yêu cầu mới đối với tư duy, mô hình và phương thức quản trị an ninh, trật tự, bảo đảm thích ứng kịp thời với những biến đổi của môi trường an ninh trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số. Bao gồm các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa các chủ thể; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro.

Đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn kết chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh con người...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: DANH VỴ)

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh: Hội thảo thống nhất cao việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng quản trị hiện đại trong kỷ nguyên số cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức lực lượng, thành phần trong xã hội.

Do đó, việc nghiên cứu để tìm ra các mô hình quản trị hiện đại, giải pháp công nghệ phù hợp để huy động tối đa nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy cao độ thế mạnh của từng chủ thể xã hội tham gia vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong kỷ nguyên số trở thành nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, hội thảo đã bước đầu tổng kết, khái quát nhiều mô hình, phương thức và bài học kinh nghiệm trong quản trị an ninh trật tự tiêu biểu tại một số đơn vị, địa phương. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương chuyển từ quản lý sang quản trị an ninh, trật tự của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trong đổi mới phương thức vận hành, hướng tới quản trị quốc gia hiện đại. Những kết quả này là cơ sở để nhân rộng các mô hình hiệu quả, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quản trị an ninh, trật tự và lý luận nghiệp vụ Công an…