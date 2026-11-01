Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026: Khỏe để cống hiến – Đoàn kết để vươn xa

Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 đã diễn ra vào ngày 31-10-2026 tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Các đoàn diễu hành tại hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Hội thao diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, với sự tham gia của các vận động viên đến từ nhiều khoa, phòng, viện, trung tâm và đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

Quang cảnh hội thao. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại Hội thao, PGS.TS. Đào Xuân Cơ – Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: “ Nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế không chỉ vững vàng về chuyên môn, trí tuệ mà còn phải có thể lực dẻo dai và tinh thần mạnh mẽ để vượt qua áp lực trong công việc, đặc biệt là những ca trực xuyên đêm, những giờ phút căng thẳng tại phòng cấp cứu, phòng mổ.

Vì vậy, phong trào thể dục thể thao cần trở thành nét đẹp trong văn hóa Bệnh viện Bạch Mai, trở thành thói quen thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên, chứ không chỉ sôi nổi trong những ngày hội thao”.

Cũng theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, tại hội thao, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những tấm huy chương, chiếc cúp hay thành tích thi đấu, mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự thấu hiểu và gắn bó giữa các đơn vị.

Môn pickleball thu hút nhiều vận động viên. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Hội thao năm nay tổ chức thi đấu ở 5 môn: Bóng đá mini, cầu lông, pickleball, kéo co và điền kinh. Các nội dung thi đấu được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động phát huy sở trường, rèn luyện thể lực và giao lưu, học hỏi.

Ở môn cầu lông có các nội dung đơn và đôi nam, nữ, đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi dưới 41 và từ 41 tuổi trở lên đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Môn pickleball gồm các nội dung: đơn, đôi theo các nhóm tuổi; nội dung lãnh đạo; nội dung mở rộng (Open) với sự giao lưu của các vận động viên đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Nội dung chạy của môn điền kinh diễn ra sôi nổi. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Ở môn điền kinh, các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy 100m nam, nữ và chạy tiếp sức 4x100m nam, nữ.

Đáng chú ý, môn bóng đá mini có các nội dung nam, nữ; trong khi môn kéo co thu hút đông đảo vận động viên nhất.

Nội dung bóng đá nữ tạo nên nét đặc biệt ở hội thao. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Điểm đặc biệt của Hội thao năm nay là sự giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Qua đó, góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và sự gắn bó trong toàn hệ thống bệnh viện, thể hiện rõ tinh thần xuyên suốt của hội thao là “Khỏe để cống hiến – Đoàn kết để vươn xa”.

Các cuộc đấu bóng đá nam diễn ra gay cấn. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên, tập thể có thành tích xuất sắc ở từng môn thi đấu.

Với thành tích 5 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba ở các môn pickleball, cầu lông và điền kinh, Viện Tim mạch đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026.

Ở nội dung diễu hành, các đơn vị cũng thể hiện sự sáng tạo, tinh thần tập thể và niềm tự hào về truyền thống Bạch Mai. Kết quả, Viện Tim mạch giành giải Nhất; Khoa Răng Hàm Mặt giành giải Nhì; Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai cùng Văn phòng Bệnh viện giành giải Ba.

Tổng kết và trao giải toàn đoàn tại hội thao. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, để lại những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cán bộ, viên chức, người lao động. Những thành tích trên sân đấu sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành tinh thần quyết tâm, ý chí vượt khó, sự sáng tạo và trách nhiệm trong từng ca trực, từng nhiệm vụ chuyên môn.