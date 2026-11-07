Hội thảo “Bảo đảm sức khỏe tâm thần học đường: Nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới”

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các chuyên gia đến từ Học viện Quản lý Giáo dục; Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe tinh thần, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội một số xã, phường; lãnh đạo, giáo viên phụ trách công tác tư vấn học đường của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Hoàng Trung Học, Trưởng Khoa Tâm lý - Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) trình bày chuyên đề tại hội thảo.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi sự quan tâm toàn diện đến sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển hài hòa của mỗi học sinh. Sức khỏe tâm thần học đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách, khả năng học tập, các mối quan hệ xã hội và chất lượng cuộc sống của học sinh. Vì vậy, việc nhận diện sớm những khó khăn tâm lý, phòng ngừa nguy cơ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tích cực, hạnh phúc đang trở thành yêu cầu thiết thực đối với mỗi nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo đảm sức khỏe tâm thần học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn (xã Liêm Hà) tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 5 báo cáo chuyên đề về các nội dung: Nghị quyết 71-NQ/TW và yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường nhằm bảo đảm sức khỏe tâm thần, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; Nhận diện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần học đường: Biểu hiện, yếu tố nguy cơ và định hướng phòng ngừa, hỗ trợ; Mô hình phòng ngừa và hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường theo đa tầng: Vai trò của nhà trường, gia đình và các lực lượng chuyên môn; Xây dựng môi trường tâm lý học đường tích cực: Kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp từ cơ sở giáo dục phổ thông tại Ninh Bình; Xây dựng trường học hạnh phúc: nền tảng bảo đảm sức khỏe tâm thần học đường, nâng cao chất lượng giáo dục - Thực tiễn tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ.

Tại phần tọa đàm với chủ đề “Từ nhận diện nguy cơ đến hành động của nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở”, các đại biểu tập trung trao đổi về: nhận biết dấu hiệu cần hỗ trợ; xây dựng cơ chế tiếp nhận, tư vấn và chuyển gửi; phát triển môi trường học đường tích cực; huy động các nguồn lực tại địa phương; xác định các hoạt động ưu tiên triển khai sau Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục coi việc chăm lo sức khỏe tâm thần học đường là một nội dung thiết yếu trong quản trị nhà trường. Hiệu trưởng cần lắng nghe để nhận ra những áp lực, bất cập từ chính cách tổ chức dạy học và điều hành của đơn vị; chủ động điều chỉnh những điều chưa phù hợp, bảo đảm nhân lực, điều kiện và phân công rõ trách nhiệm hỗ trợ học sinh. Xây dựng môi trường tâm lí tích cực trong từng hoạt động giáo dục và cách ứng xử hằng ngày; tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ, được ghi nhận sự cố gắng và cảm nhận mình có vị trí trong tập thể; quan tâm đến đời sống tinh thần của thầy, cô giáo. Tổ chức việc phát hiện sớm, tiếp nhận và hỗ trợ học sinh một cách thực chất. Mỗi trường cần có đầu mối tin cậy, có quy trình phối hợp với gia đình và lực lượng chuyên môn…

Sau hội thảo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi trường cần lựa chọn đúng những vấn đề cần ưu tiên cải thiện và theo dõi chuyển biến. Hiệu quả phải được thể hiện ở sự tin cậy của học sinh, khả năng tiếp cận hỗ trợ và sự tiến bộ của các em.