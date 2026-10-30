Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII

Sáng 30-10, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí lần thứ XIII - 2026 với chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Dự hội thảo có đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhà báo Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách đổi mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều tin, bài, phóng sự chuyên sâu đã góp phần quảng bá tiềm năng, khơi dậy niềm tự hào của “xứ sở Trầm Hương”. Tuy nhiên, một số tác phẩm báo chí mới dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, thiếu vắng các bài phân tích đa chiều về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả phân bổ đầu tư công, năng suất lao động hay cải cách môi trường kinh doanh.

Quang cảnh hội thảo.

Trong kỷ nguyên số, sự xuất hiện của các thông tin sai sự thật, không chính thống về công tác quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng hay các dự án đầu tư chậm tiến độ đã gây hoang mang dư luận, thậm chí nhiễu loạn thông tin. Trong khi đó, việc nắn dòng thông tin sai lệch, giành thế chủ động thông tin trên không gian mạng của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đôi lúc còn bị động; công tác phối hợp cung cấp thông tin vẫn còn tâm lý e ngại, khép kín, chưa phát huy tối đa vai trò của các cơ quan báo chí trong việc đồng hành giải quyết vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu chào mừng hội thảo.

Nhà báo Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chào mừng hội thảo.

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Hội thảo báo chí lần thứ XIII-2026 diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong quá trình đó, báo chí không chỉ là kênh truyền tải chủ trương, chính sách mà còn có vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát hiện những bất cập và góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp báo chí phát huy tốt hơn vai trò đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Võ Hoàn Hải và các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nhà báo Phan Toàn Thắng chia sẻ: “Hội thảo là một diễn đàn khoa học được tổ chức rất kịp thời. Với 5 nhóm vấn đề trọng tâm được Ban tổ chức đặt ra, tôi tin tưởng các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và nhà báo sẽ thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, từ đó hiến kế những giải pháp đột phá. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, việc định hướng thông tin, “nắn dòng” thông tin sai lệch và xây dựng mô hình “báo chí giải pháp”, “báo chí kiến tạo” là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cơ quan báo chí. Tôi đặc biệt đề cao sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế phối hợp minh bạch, kịp thời giữa chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Chất lượng thông tin báo chí bắt nguồn từ nguồn tin chính thống, minh bạch. Các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin, khắc phục tâm lý e ngại, né tránh báo chí, tạo điều kiện tốt nhất để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình”.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho hội viên.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho hội viên.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định kết nạp hội viên.

Ban tổ chức tặng hoa cho các doanh nghiệp đồng hành với hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Hoàn Hải cho biết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực đồng hành, thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phản ánh những nỗ lực, kết quả trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy. Nhiều thông tin, bài viết đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, biểu dương các điển hình tiên tiến; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh từ thực tiễn, giúp các cấp, ngành kịp thời nắm bắt tình hình, xem xét, giải quyết. Qua đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nhà báo Vũ Xuân Triệu - Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa trình bày tham luận.

PGS. TS. Phạm Hồng Mạnh - Trường Đại học Nha Trang trình bày tham luận tại hội thảo.

ThS. Nguyễn Sơn Hà - Trường Sĩ quan Thông tin trình bày tham luận.

Th.S Lê Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa trình bày tham luận.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ trình bày tham luận.

Nhà báo Đỗ Thiện - Trợ lý Tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng trình bày tham luận.

Nhà báo Phan Hoàng Sơn - Phó Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Báo Xây dựng trình bày tham luận.

Thạc sĩ Trần Văn Hoan - Giám đốc Truyền thông Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương trình bày tham luận.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tham luận.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Võ Hoàn Hải đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đồng hành với tỉnh trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030; kịp thời phản ánh thực tiễn, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.