Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới’’

Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Nội; đại diện Báo Nhân dân, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh nhấn mạnh: Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn", góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược khi yêu cầu chuyển trọng tâm từ "quản lý thông tin" sang "dẫn dắt nhận thức xã hội", lấy phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" làm kim chỉ nam.

Đối với báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh chính trị nặng nề. Báo chí địa phương là kênh thông tin sát dân nhất, gắn bó trực tiếp nhất với đời sống cơ sở; do đó, đổi mới phương thức hoạt động của báo chí địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để hội thảo đạt được các mục tiêu lý luận và thực tiễn sâu sắc, đáp ứng đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí, các chuyên gia và đại biểu tham dự tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền và truyền thông chính sách "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Thảo luận sâu về năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội; kinh nghiệm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tập trung làm rõ giải pháp phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí nhằm giữ vững dòng thông tin chính thống trên không gian số.

Đề xuất các giải pháp mang tính đột phá và khả thi. Thực tiễn môi trường truyền thông hiện nay đang thay đổi hết sức nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội. Tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương khi thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng. Các giải pháp phải hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ và thành thạo kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo được tổ chức thành 2 phiên, trong đó phiên 1 có nội dung: “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách”; phiên 2 “Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số”.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung: Một chính sách cụ thể đã được báo chí giải thích như thế nào để tạo đồng thuận; Nhận diện sớm vấn đề truyền thông phức tạp và cách xử lý; Làm thế nào đưa chính sách tới công chúng miền núi, biên giới; Truyền thông chính sách tại địa bàn đô thị, công nghiệp, công chúng đa dạng; Làm nội dung chính luận trên môi trường mạng sao cho đúng, trúng và hấp dẫn; Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với báo chí; Đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch; Giữ dòng thông tin chủ lưu trên không gian số…

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã tham luận với nội dung “Phát huy vai trò của báo chí trong Ban Chỉ đạo 35, Ban công tác 35 địa phương”.

Theo đó, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Cơ quan chú trọng nâng cao chất lượng biên tập, kiểm duyệt, bảo đảm thông tin đúng định hướng chính trị; đồng thời chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh chân thực đời sống xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, lấy “xây” để “chống”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cùng với đó, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát huy vai trò trong đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Các chuyên mục như “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Xây dựng Đảng”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”… được duy trì trên các loại hình báo chí và nền tảng số, góp phần đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới’’ đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội thảo đã giúp cho các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình có thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, nắm bắt kịp thời những chính sách mới, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh mới.

Cũng tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc”.