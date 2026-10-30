Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong nước.

Các đại biểu dự hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới yêu cầu chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với báo chí phải đổi mới phương thức hoạt động, bám sát phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Lãnh đạo Báo và PTTH Quảng Ninh phát biểu tại hội thảo

Hệ thống báo chí địa phương, với vai trò là kênh thông tin sát dân và gắn bó trực tiếp với cơ sở, phải đóng vai trò nòng cốt trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn.

Các đại biểu tham gia trao đổi tại phiên 1 hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp từ thực tiễn.

Chương trình hội thảo chia làm 2 phiên thảo luận chuyên môn. Phiên 1 với chủ đề “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách”, tập trung phân tích thực tế hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương trong việc chủ động thông tin, định hướng nhận thức của công chúng từ sớm, giải thích và theo dõi quá trình thực thi chính sách.

Phiên 2 có chủ đề “Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số”, thảo luận các biện pháp chuyển tải thông tin, nắm bắt dư luận và định hướng trên không gian mạng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí địa phương. Trong phiên 1, đại diện Báo và PTTH các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đã trao đổi các mô hình cụ thể về phương pháp giải thích chính sách để tạo đồng thuận, quy trình nhận diện và xử lý vấn đề truyền thông phức tạp, cũng như cách thức đưa chính sách đến công chúng tại các địa bàn từ đô thị, khu công nghiệp đến miền núi, biên giới.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn trao đổi tại hội thảo

Trình bày tham luận với chủ đề “Vai trò của báo chí địa phương trong truyền thông chính sách khu vực biên giới”, lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xuất bản hơn 44.000 tác phẩm trên đa nền tảng, tập trung tuyên truyền chính sách dân tộc, giảm nghèo và bảo vệ chủ quyền biên giới. Đơn vị đặc biệt chú trọng phát triển video ngắn, podcast, đồ họa trên mạng xã hội để tối ưu khả năng tiếp cận công chúng.

Chia sẻ về phương pháp thực tiễn, lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn nhấn mạnh: Điểm cốt lõi trong đổi mới truyền thông chính sách là chuyển từ thông tin về hoạt động sang làm rõ nội dung, tác động và hiệu quả của chính sách trong đời sống. Tác phẩm báo chí cần trả lời những câu hỏi thiết thực như: Chính sách giải quyết vấn đề gì? Người dân được hưởng lợi như thế nào? Cần làm gì để tiếp cận chính sách?.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh bám sát cơ sở để nâng cao chiều sâu phân tích của tác phẩm; đồng thời chuyển hướng đánh giá hiệu quả truyền thông đi vào thực chất, đo lường bằng khả năng giải đáp thực tiễn của người dân thay vì chỉ thống kê cơ học số lượng tin bài.

Các đại biểu tham gia trao đổi tại phiên 2 hội thảo

Trong phiên 2, đại diện các đơn vị Báo và PTTH: Lào Cai, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ làm rõ các phương pháp sản xuất nội dung chính luận trên môi trường mạng đảm bảo đúng, trúng định hướng, đồng thời tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch nhằm giữ vững dòng thông tin chủ lưu.

Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc”

Nhân dịp này, Báo và PTTH Quảng Ninh đã phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc”.