Hội thảo "An toàn người bệnh ngành Y tế tỉnh Ninh Bình năm 2026"

Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động an toàn người bệnh năm 2025 và định hướng năm 2026; Tổng quan về bệnh không lây nhiễm, công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, các báo cáo viên của một số Bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh đã trình bày nội dung chuyên đề về: Thực trạng khám, chữa bệnh cho các bệnh không lây nhiễm, giải pháp an toàn trong sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; thực trạng khám, chữa bệnh an toàn cho các bệnh không lây nhiễm trong quản lý bệnh mạn tính, tuân thủ điều trị, theo dõi, tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định; thực trạng, giải pháp an toàn trong công tác chăm sóc người bệnh các bệnh không lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam; thực trạng và giải pháp ứng dụng công tác truyền thông trong giáo dục, hướng dẫn người bệnh và người nhà tự chăm sóc, các dấu hiệu cảnh báo, phòng biến chứng…

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khám, chữa bệnh và quản lý người bệnh mắc bệnh không lây nhiễm tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh.

Thông qua Hội thảo nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao an toàn người bệnh trong khám, chữa bệnh đối với các bệnh không lây nhiễm; tăng cường nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn trong chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chuyển tuyến, bàn giao và theo dõi người bệnh mắc bệnh không lây nhiễm.

Đây cũng là diễn đàn để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và y tế cơ sở chia sẻ mô hình, sáng kiến và giải pháp cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh; tăng cường phối hợp giữa bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trạm Y tế trong quản lý, theo dõi và chăm sóc liên tục người bệnh mắc bệnh không lây nhiễm.