Hội sở Nam A Bank và chi nhánh Đắk Lắk bị yêu cầu chấn chỉnh cho vay

Thanh tra NHNN Khu vực 11 mới đây thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Đắk Lắk ( Nam A Bank Đắk Lắk).

Qua kết quả thanh tra về cho vay khách hàng cho thấy, Nam A Bank Đắk Lắk cơ bản đã chấp hành quy định về cho vay khách hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, 2024, Thông tư số 39/2016/TTNHNN ngày 30/12/2016 của NHNN Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Nam A Bank (ảnh minh họa: Namabank).

Bên cạnh kết quả đạt được, trong hoạt động cho vay, Nam A Bank Đắk Lắk còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, một số trường hợp thẩm định, tái thẩm định và quyết định cho vay tại Nam A Bank Đắk Lắk chưa thu thập đầy đủ, kịp thời tài liệu chứng minh quy mô dự án/ phương án sử dụng vốn vay của khách hàng.

Kết luận thanh tra cũng phát hiện biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay sau cho vay tại Nam A Bank Đắk Lắk ghi chung chung, chưa phản ánh cụ thể, chi tiết việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Chưa thu thập đầy đủ, kịp thời tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Về việc thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, kết luận thanh tra cho thấy, Nam A Bank Đắk Lắk đã thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của NHNN ViệtNam, Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/07/2024 của Chính phủ.

Về việc xử lý,thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro tín dụng, Nam A Bank Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp để xử lý, thu hồi nợ xấu, thực hiện các thủ tục khởi kiện khách hàng ra Tòa án, phối hợp với Thi hành án dân sự để xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ.

Kết luận thanh tra Nam A Bank Đắk Lắk.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 yêu cầu Hội sở Nam A Bank và Nam A Bank Đắk Lắk thực hiện các kiến nghị bao gồm:

Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, thẩm định, tái thẩm định và phê duyệt cho vay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi chặt chẽ để thu hồi nợ vay đối với các khoản vay chưa thu thập đầy đủ, kịp thời tài liệu chứng minh quy mô dự án/ phương án sản xuất, kinh doanh, nguồn thu nhập dùng để trả nợ của khách hàng.

Thực hiện rà soát và đề nghị khách hàng bổ sung đầy đủ tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay đối với các trường hợp chưa thu thập đầy đủ, kịp thời tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.