Hội sở ACB có trách nhiệm liên quan tồn tại, hạn chế tại Chi nhánh Thuận An

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Thuận An (ACB Thuận An) với các nội dung liên quan hoạt động tín dụng trong thời kỳ thanh tra.

Ngân hàng ACB (nguồn ảnh: ACB).

Cụ thể, trong thời kỳ thanh tra, ACB Thuận An có một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm và thực hiện rà soát để khắc phục, chỉnh sửa, nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hoạt động cấp tín dụng liên quan đến nguyên tắc vay vốn, công tác thẩm định, xét duyệt và quyết định cho vay.

Ngoài ra, ACB Thuận An cũng có tồn tại, hạn chế trong công tác tác kiểm tra, giám sát sau cho vay, việc theo dõi tuân thủ điều kiện phê duyệt tín dụng, việc triển khai thực hiện chính sách bình ổn lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Theo kết luận thanh tra, những tồn tại, hạn chế nêu trên của ACB Thuận An xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, một số cán bộ thiếu biện pháp quản lý, giám sát khoản vay khách hàng hoặc chủ quan trong khâu thu thập tai flieuej, chứng từ chứng minh nội dung thẩm định và chưa tuân thủ triệt để quy định nội bộ, quy định của NHNN.

Đối với các tồn tại, hạn chế đã nêu có trách nhiệm của Hội sở, Ban lãnh đạo Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế theo dừng thời điểm.

Bên cạnh những tồn tại, hạn chế, kết luận thanh tra cũng nêu những ưu điểm của ACB Thuận An trong thời kỳ thanh tra.

Kết luận thanh tra ACB Thuận An.

Theo đó, trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến 31/5/2026, bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và ngành tài chính ngân hàng gặp không ít thách thức, khó khăn, nhưng ACB Thuận An vẫn không ngừng hoàn thiện và triển khai tốt các chính sách tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của Hội Sở.

ACB Thuận An đã thực hiện có hiệu quả các chiến lược kinh doanh gắn với dịch vụ ngân hàng số ACB ONE, giúp khách hàng được trải nghiệm trên không gian số, giao dịch tiện lợi, dễ dàng và bảo mật, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.